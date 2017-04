China pide moderación sobre Corea del Norte mientras se aproximan barcos

El presidente de China, Xi Jinping, pidió contención al tratar con Corea de Norte, durante una conversación telefónica con su homólogo estadounidense, Donald Trump, dijeron medios estatales chinos el lunes.

Según la televisora estatal CCTV, Xi dijo a Trump que China se opone firmemente al programa de armas nucleares de Corea del Norte, que viola las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y que espera que "todas las partes ejercerán contención y evitarán agravar la situación" en la península de Corea.

El gobierno de Trump advirtió que todas las opciones, incluida la de un ataque militar, están "sobre la mesa" para frenar las ambiciones de Pionyang de desarrollar un misil nuclear que pueda alcanzar territorio estadounidense.

Sin embargo, funcionarios estadounidenses dijeron a The Associated Press que la respuesta militar no es probable. Trump habría aceptado una estrategia que se centra en incrementar la presión sobre Pionyang con ayuda de China.

"Solo si todas las partes asumen las responsabilidades que deben asumir y se unen, podremos resolver el asunto nuclear en la península lo antes posible", explicó Xi a Trump según CCTV.

La llamada telefónica, que se produjo el lunes por la mañana en horario de Pekín, llega en medio de advertencias de funcionarios surcoreanos que señalan que el hermético país haga un ensayo nuclear o lance un misil en el aniversario de la fundación de su ejército el martes.

Trump ha presionado a Xi para que ejerza una mayor presión sobre Pionyang dado su estatus de sustento económico y aliado del país.

La conversación del lunes es la segunda vez que los dos líderes hablan de forma directa desde su encuentro en Florida a principios de mes.

En una entrevista en la Oficina Oval el viernes, Trump dijo a la AP que rechazó calificar a China de manipulador de divisas en gran medida porque necesita la ayuda de Xi en la crisis norcoreana.

"Están trabajando con nosotros en Corea del Norte. Ahora podría salir bien, o quizás no", señaló Trump, agregando que tiene una "gran relación" con su homólogo chino.

También el lunes, Trump habló con el primer ministro japonés, Shinzo Abe, y acordaron instar a Corea del Norte a evitar lo que Abe calificó de acciones provocadoras.