Un año después del acuerdo de paz la meta es la reconciliación

El 27 de septiembre de 2016 Colombia se vistió de blanco y antiguos enemigos sellaron cuatro años y medio de negociaciones con un apretón de manos y la firma de un texto que garantizaba que la paz había encontrado un camino para cimentarse, tras poco más de 50 años de conflicto entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y sucesivos gobiernos.

Las heridas de los colombianos seguían abiertas y así quedó demostrado el 2 de octubre, cuando en un referendo se rechazó lo pactado en La Habana y fue necesario renegociar. La paz duradera se volvió a firmar el 24 de noviembre.

La semana pasada se cumplió un año de ese histórico momento, que una frase del presidente Juan Manuel Santos sintetizó con un “cesó la horrible noche”, para luego darle “la bienvenida a la democracia” a los miles de hombres que habían aceptado desmovilizarse y disentir a través de las vías democráticas.

Hoy, cuando el acuerdo tiene 10 meses de estar pasando del papel a la realidad, el Alto Comisionado de Paz de Colombia, Rodrigo Rivera, accedió a una entrevista con este medio, durante la cual hizo un análisis de los hechos ocurridos en este tiempo, que calificó como “muy significativos”.

Se refirió a que han concluido con éxito las fases de concentración de los excombatientes de las FARC en las zonas veredales; el proceso de dejación de armas individuales y de entrega de alrededor de mil escondites donde tenían explosivos, armas y municiones (desarme completo); el inicio de la transición del antiguo grupo armado a ser una organización política y el comienzo de su reincorporación a la vida civil; y la designación –un día antes de cumplirse un año del acto en Cartagena de Indias– de los 51 magistrados que van a ser parte de la Justicia Especial para la Paz (JEP), uno de los pilares del acuerdo.

En el terreno del posconflicto, agregó, se ha avanzado en la estrategia de desarrollo y enfoque territorial; en el establecimiento de la institucionalidad y las normas para avanzar en esa dirección; en la asignación de presupuesto y también en la consecución de recursos de cooperación internacional.

“Es una actividad muy frenética, muy intensa, pero que va avanzando y va por muy buen camino”, afirmó.

Rivera también reconoció que hay un vasto trabajo por delante, tanto para las instituciones del Estado como para las organizaciones sociales y, en especial, para cada colombiano, ya que han sido décadas de conflicto y también de ausencia del Estado en las comunidades más afectadas por este. De hecho, advirtió que resolver este tema les tomará entre 15 y 20 años, y aspiró a que en el tiempo que esté allí pueda dejar sentadas las bases para su desarrollo.

Frente a todo lo anterior, Rivera –que asumió el cargo el pasado 16 de agosto– consideró que el reto y la meta más grande de su mandato es lograr la reconciliación del país. Existe una ruta clara, apuntó, aunque hay muchas iniciativas de diversos grupos, que deben ajustarse.

- ¿Qué ha sido lo más difícil de la puesta en marcha? ¿Qué escollos han tenido que superar en las primeras etapas?

Lo más difícil ha sido y sigue siendo todo el proceso de ajuste y sincronización de múltiples entidades para cumplir las muy diversas tareas que implica la construcción de la paz, desde dictar tres reformas constitucionales hasta dictar una gran cantidad de leyes y decretos por parte del gobierno y luego cambiar normas al interior de las instituciones y hacer que esto empiece a operar como una especie de orquesta, bien sincronizada, donde cada quien tiene que cumplir su tarea y donde hay que entender la secuencias, los tiempos, las relaciones, los nexos de causalidad, qué viene primero y qué viene después para efectos de poder ir avanzando en este proceso.

- El capítulo Víctimas es uno de los más importantes del acuerdo por aquello del reconocimiento, el perdón, la no repetición. ¿Cómo avanza la comisión para el esclarecimiento de la verdad y la unidad de búsqueda?

"Con la selección de magistrados la JEP empieza con pie derecho. Fue un proceso de inclusión, autonomía y transparencia": @Rodrigo_Rivera

Efectivamente, las víctimas están en el centro del acuerdo. El Sistema nacional de Justicia, Verdad, Reparación y no Repetición recoge fundamentalmente los intereses y los derechos de las víctimas. [El pasado martes] se anunciaron los 51 magistrados que hacen parte de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), se designó la primera presidenta del Tribunal de Paz. Este comité también está avanzando en la designación de la responsable de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas que es un elemento fundamental en la atención a las víctimas de este terrible delito de desaparición forzada. Igualmente estamos pendientes de la decisión que se tome para integrar la Comisión de la Verdad que va a permitir trabajar sobre la verdad conceptual o contextual de todo lo que ocurrió en Colombia durante estos últimos años, y también estamos pendientes de la decisión de quién será el responsable de la Unidad de Investigación y de Acusación que al interior de la fiscalía se encargará de investigar estas conductas más graves cuando quiera que no sean reconocidas en su responsabilidad por los miembros de las FARC o los actores del conflicto en general que sufrimos en Colombia. Existen tiempos específicos [para esto], de hecho, el Comité de Escogencia, que es el responsable de esas decisiones, ha venido cumpliéndolos rigurosamente.

- ¿Usted menciona el gran paso del nombramiento de los magistrados de los tribunales de paz pero cuándo el mundo va a empezar a ver en la práctica la operación de sistema de justicia transicional?

Estamos tratando de que este sistema empiece a funcionar lo antes posible. Ya hay apropiado los recursos locales para que empiece a hacerlo este mismo año, ahora procede dictar las normas que tienen que ver con el personal que va a estar trabajando en este sistema, las instalaciones, la parte presupuestal, de apoyo, material, para que pueda efectivamente empezar a funcionar. Simultáneamente, en el Congreso empezó ya la discusión de la Ley Estatutaria de Justicia Especial de Paz, que es una pieza fundamental y que podría salir en un par de semanas porque está discutiéndose mediante el mecanismo de fast track, y una vez instalados y posesionados los magistrados ellos mismos tendrán que darse su reglamento y proponerle al Congreso unas normas procedimentales, pero ya se está trabajando también con el Ministerio de Justicia y la Secretaría Ejecutiva de la JEP para que mientras esa decisión se produce, ellos tengan un marco normativo y procesal adecuado para empezar a cumplir sus funciones. Es mover una institucionalidad nueva, que parte de cero y en cuya puesta en marcha tienen que concurrir [muchas actividades] pero han venido trabajando diligentemente para que esto ocurra lo antes posible.

- Un total de 8 mil armas y alrededor de un millón 300 mil cartuchos entregados en ocho meses. ¿Existe certeza de que este era todo el armamento en posesión de las FARC o podría haber caletas de las que no tuvieran conocimiento?

La Misión de monitoreo y verificación de las Naciones Unidas ha certificado que ha concluido la entrega de todas las armas que tenían las FARC en su poder, lo único que queda restando allí son 277 caletas. La información exacta, precisa, de la ubicación de esas caletas ha sido entregada por Naciones Unidas al gobierno y el gobierno está procediendo a la localización de esos escondites, dentro de los mismos parámetros que caracterizaron la actividad de Naciones Unidas para hacerlo dentro del proceso de paz. Esa información fue provista por las FARC, hace parte del proceso de desarme, de modo que la acreditación que hace Naciones Unidas es que ese proceso ya concluyó. Por supuesto, si hay algún material que no había sido entregado y que algún miembro de esa organización conserva en su poder eso ya constituiría una conducta nueva que no está amparada por el proceso de paz y que haría obligatorio la activación de mecanismos de justicia ordinaria para perseguir esos delitos.

- Las FARC han iniciado el proceso para conformarse como partido político. ¿Existe algún acompañamiento o seguimiento del gobierno a lo largo de este proceso o lo hacen de manera independiente?

Está pactado de esa forma, el gobierno se comprometió a que tan pronto ellos tengan el reconocimiento de su personería jurídica destinarles los recursos, en condiciones equitativas con respecto a los otros partidos políticos, para que puedan funcionar como colectividad política y también los recursos adicionales para un centro de pensamiento donde ellos puedan adelantar una tarea de orden programático, de propuestas y de investigación, de modo que van a contar con ese acompañamiento. Y también está pactado que tengan en las primeras elecciones y durante unos períodos iniciales, unos asientos garantizados tanto en la Cámara de Representantes como en el Sentado de la República, independientemente del resultado electoral que obtengan. De modo que si obtienen menos que esos asientos, que son cinco en Senado y cinco en Cámara, se les van a complementar hasta que lleguen a esos cinco cupos, y si obtienen más tendrán lo que de acuerdo con su votación hayan ganado.

- ¿Implica el proceso conversaciones y discusiones constantes para verificar la implementación del acuerdo?

Así es, hay dos mecanismos fundamentales. Hay una comisión de seguimiento y verificación -en la que hacen parte tres miembros del gobierno y tres delegados de las FARC- que está haciendo el seguimiento a toda la marcha del acuerdo en general; y hay una con dos miembros de las FARC y dos representantes del gobierno, que se llama Consejo Nacional de Reincorporación, donde se discuten los temas específicamente vinculados con la reincorporación de los excombatientes de las FARC.

- ¿Y es un proceso transparente en el que los colombianos están recibiendo constantemente información de lo que sale de esas reuniones o es un proceso interno?

Es un proceso interno entre las partes.

- Como parte de todo lo que implica el acuerdo también está la presencia del Estado en lo que eran las zonas de conflicto. ¿Cómo avanza la reinstitucionalización de esas zonas?

Avanza bien, hay un gran gerente de esa estrategia, que es el Consejero Presidencial para el Posconflicto, y se está manejando una especie de junta directiva al más alto nivel en un gabinete que llamamos Gabinete para el Posconflicto bajo la dirección personal del presidente Santos, de modo que están creadas la institucionalidad y las condiciones y se está avanzando en esa tarea gigantesca, que es llevar el Estado colombiano a regiones donde por décadas quizás por siglos no llegó, a consecuencia de que estamos hablando de regiones muy apartadas, ancladas en la selva, en condiciones geográficas de muy difícil acceso y donde se concentró la confrontación de este conflicto durante las últimas décadas y eso hacía muy difícil, sino imposible en algunos casos, que las instituciones llegaran con normalidad; ahora lo vamos a hacer bajo esta estrategia.

- ¿Tienen idea de cuánto tiempo va a tomar esta fase?

Es parte de lo que estamos discutiendo con las FARC, pero va tomar no menos de 10 años, pueden ser aproximadamente unos 15 a 20 años.

- ¿Cuál considera que es el mayor reto que afrontará como Alto Comisionado de la Paz y cuál es la meta que se ha impuesto en medio de este gran trabajo que le toca de alguna manera liderar?

El mayor reto y la meta fundamental es la reconciliación, va mucho más allá del silencio de los fusiles, hay que primero entenderla, comprender que no se puede imponer por decreto lo acordado entre las partes, que no es acto de debilidad sino por el contrario un acto de gran fortaleza, si se quiere espiritual de la nación, para cerrar las heridas que provocó esta confrontación. Comprenderlo implica reconocer que en los ciclos de violencia que sufrimos en 200 años de historia en Colombia nunca existió una verdadera reconciliación, ahora tenemos que aprender a hacerla y tenemos que empeñarnos en esa tarea.

En segundo lugar hay que desprivatizarla, no le pertenece a las víctimas y a los victimarios, no es exclusivamente de ellos, le pertenece a toda la sociedad, y por eso hay que extenderla a todas las instituciones, las regiones y los ciudadanos de Colombia.

Y en tercer lugar hay que profundizarla. Hay que comprender que se puede hacer de boca, de mente o de corazón y que de que logremos hacerla de corazón depende que sea eficaz y duradera. Si no lo hacemos de corazón va a ser epidérmica, va a ser superficial, va a ser sostenible por muy poco tiempo y por eso el empeño es que no solamente los líderes institucionales, regionales y locales den pasos positivos hacia aquellos que hasta ayer eran sus enemigos en una confrontación a muerte, sino que también lo hagan los empresarios, incluyendo esas regiones y comunidades en sus cadenas de valor; y que lo hagan las Iglesias en su tarea de evangelización y de restauración espiritual. Es una tarea monumental, una prioridad que nos hemos propuesto y que por supuesto no será alcanzable en el escaso tiempo que nos queda en este gobierno, pero sí queremos sentar las bases y promoverla con mucha prioridad y con un gran ejercicio de liderazgo.

- ¿Es una meta monumental, pero usted define una ruta. ¿Ya está esa ruta clara dentro del trabajo que está haciendo, hay aspectos específicos en los que están trabajando para llegar a la reconciliación de los colombianos?

La ruta es clara, el carro lo estamos ajustando, comprenderá que hay múltiples iniciativas al interior de la oficina, al interior del gobierno, al interior de la sociedad, ideas de la cooperación internacional; lo que estamos tratando de hacer es poner orden en la casa, en el carro para que esté bien equipado con todos los instrumentos, las herramientas y el combustible necesario para que podamos trasegar por esa ruta que nos hemos propuesto.

- Hace unos días, Rodrigo Londoño o Timochenko, a través de un comunicado, emplazó al gobierno del presidente Juan Manuel Santos, diciendo que el gobierno no había cumplido las garantías y mencionó específicamente la suspensión de todas las órdenes de captura de miembros de las FARC, poner en libertad a todos los prisioneros acreditados por su Oficina y el envío del giro mensual del 90% del salario mínimo. ¿Cuánto de cierto tiene esta afirmación o es parte del retraso normal que puede haber dentro de la complejidad del proceso?

"Tenemos nuestras cédulas, somos civiles y ahora estamos empezando un proyecto productivo": Leonardo Cardozo en vereda La Variante, Tumaco.

Es parte de la complejidad del proceso pero para darle apenas un dato, de los 14 mil 178 nombres que las FARC postularon para ser acreditados como miembros de la organización y recibir los beneficios de este proceso hemos acreditado el 80%. Pues sí, falta el 20% pero es un avance bastante considerable. De esa cantidad de acreditados la inmensa mayoría, casi el 90%, ya han sido bancarizados y están recibiendo las asignaciones mensuales. Sí, faltan algunos, porque estamos hablando de un colectivo muy considerable que por décadas estuvo en la clandestinidad, muchos de ellos no tenían ni siquiera identidad o tenían múltiples identidades, muchos de ellos tenían por razones judiciales restricciones para acceder al sistema bancario, entonces estamos tratando de resolver caso por caso. Muchos de los casos se tratan de personas que están privadas de libertad, en donde se han producido decisiones por parte del gobierno pero en Colombia hay separación de poderes y la Justicia es independiente, de modo que los jueces caso por caso consideran las decisiones del gobierno y proceden a decidir o no la libertad de las personas. Las FARC negociaron con una democracia, con un Estado de Derecho en el que hay procedimientos, hay reglas, hay normas que se tienen que cumplir, pero la voluntad política es 100% la de cumplir el acuerdo.

- Su despacho informó que en la lista de nombres que les dio las FARC había personas que no pertenecieron a la organización o que están señaladas por delitos. ¿Están tratando de pasar cosas por debajo de la mesa?

Fueron nombres que postuló judicialmente las FARC y que ya han sido decididos. La mayoría de ellos han sido no acreditados dentro de un procedimiento en el cual hemos verificado con organismos de inteligencia, con la Fiscalía General de la Nación y hemos tenido alertas internas que demuestran que probablemente no pertenecían a la organización. Luego hemos hablado con las FARC y, caso por caso, han aceptado retirar esos nombres. Entonces, es una depuración de la lista en donde el gobierno recibe de las FARC [información] y las FARC [la] reciben de sus frentes, inclusive de múltiples fuentes de información, y ellos yo creo que son los primeros conscientes de que tienen el riesgo de que se les cuelen personas que no son, y por eso también han aceptado que 242 nombres sean retirados. Algunos pocos casos los hemos retirado nosotros, unilateralmente, a pesar de la insistencia de las FARC, estamos hablando de unos tres casos.

- ¿De la fecha del referendo a esta parte cuánto cree que ha evolucionado la sociedad colombiana en la aceptación del acuerdo de paz?

Yo creo que ha evolucionado poco a poco de manera muy sensible y sustancial. El itinerario que hemos recorrido es un itinerario natural de temores y de miedos y de escepticismo de la gente. Es que fueron unos 50 años de un sufrimiento inenarrable.

La gente primero decía 'con esta gente no vale la pena negociar y conversar porque esta gente nunca va a aceptar la paz', pero cuando ellos aceptaron la paz dijeron 'bueno aceptan la pero nunca van a negociar un acuerdo', y cuando negociaron el acuerdo dijeron 'pues si el pueblo lo rechaza nunca van a aceptar que se renegocie', y cuando ellos aceptaron que se renegociara dijeron 'sí bueno, el papel puede con todo, nunca se van a concentrar, nunca van a cumplir sus obligaciones', y cuando los vieron concentrados dijeron 'nunca se van a desarmar', y cuando los vieron desarmados… Es decir, cada vez ha habido esos prejuicios o esos temores, ese escepticismo.

Lo otro es inspirado por la lógica de la política. En la política esas heridas que están abiertas constituyen una tentación para que sectores políticos trabajen sobre ellas y en lugar de responsable y audazmente comprometerse en un proceso de reconciliación como lo hicieron en el pasado, por ejemplo, con los Grupos de Autodefensa, o con el M-19, ahora encuentran rentable políticamente estar oponiéndose y diciendo que eso no funciona. Pero yo creo que la inmensa cantidad de la gente que no está en la agenda política sino que está en la agenda de que al país le vaya bien, cuando ve los hechos, que son muy evidentes y muy poderosos en su impactos en la gente, creo que van entendiendo que este proceso va en serio, que es un cambio de época en Colombia que también está influyendo en otros actores, como el ELN y este cese al fuego [que empezó el domingo], incluso en la criminalidad ordinaria que ya está anunciando que se somete a la justicia. Entonces, creo que la gente está siendo persuadida no por las palabras ni por los comunicados de prensa sino por los hechos y creo que ese proceso va a continuar.

(Puede ver aquí todos los componentes del acuerdo de paz, las propuestas que fueron recogidas después del referendo y cuáles fueron incluidas).