Colombia envió nota de protesta a Venezuela por insultos al vicepresidente

Colombia envió una nota de protesta a Venezuela por los insultos del mandatario de ese país, Nicolás Maduro, así como del diputado oficialista Diosdado Cabello, al vicepresidente Germán Vargas Lleras, informaron este viernes fuentes oficiales.

La canciller colombiana, María Ángela Holguín, entregó personalmente la mañana del jueves una nota de protesta al embajador de Venezuela en el país, Iván Rincón Urdaneta, cuyo contenido no fue revelado, dijo a AFP una fuente del ministerio de Relaciones Exteriores. "El tema se manejará de forma privada por los canales diplomáticos", agregó.

El reclamo de Colombia se debe a los recientes insultos de Maduro y Cabello contra Vargas Lleras, quien dejará el cargo en marzo, según la prensa local, para postularse a la presidencia en 2018. Todo comenzó el 26 de enero, cuando durante una visita al municipio de Tibú, en el departamento de Norte de Santander, fronterizo con Venezuela, el vicepresidente dijo que el programa gubernamental de viviendas gratis que lidera no era para "venecos".

El término "veneco" suele utilizarse en la frontera binacional de unos 2 mil 200 kilómetros, según la prensa local, para referirse a venezolanos que tienen familia colombiana. Dirigiéndose al alcalde de Tibú, Jesús Alberto Escalante, aseguró: "No vaya a dejar venir aquí a los venecos, por nada del mundo, esto no es para los venecos".

Sus declaraciones fueron primero consideradas "xenófobas" por la cancillería de Venezuela, que en un comunicado fechado el 27 de enero las calificó de "denigrantes y ofensivas" y exigió una rectificación.

Tras la publicación del texto, Vargas Lleras dijo que se estaba dando un sentido erróneo al término "venecos", que consideró como un gentilicio "nada despectivo" y que por ley las viviendas solo pueden entregarse a colombianos.

"No quise ofender al pueblo venezolano (...) me parece que es una protesta exagerada", aseguró. No obstante, la cancillería venezolana rechazó las excusas en un comunicado el 28 de enero. Un día después, Maduro llamó "señorito oligarca" a Vargas Lleras, nieto del expresidente Carlos Lleras.

Posteriormente, Cabello, en su programa de TV Con el mazo dando, lo tildó de "hijo del gran puto".

Vargas criticó el 3 de febrero la falta de respaldo de Holguín por los comentarios en su contra. Pero la canciller replicó pidiendo "prudencia" y "mesura" a los funcionarios en el manejo de las relaciones con Venezuela, y atribuyó las declaraciones del vicepresidente al hecho de que en Colombia "comienza a calentarse el ambiente electoral".

Ese mismo día, el presidente Juan Manuel Santos llamó a la canciller y al vicepresidente a "obrar de acuerdo a sus fueros". "Con cualquier gobierno las relaciones deben llevarse con respeto", declaró, alabando las gestiones de Vargas Lleras y Holguín.