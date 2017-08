Confirman primer muerte en Texas vinculada a la tormenta Harvey

Una persona murió en Texas tras el devastador paso del huracán Harvey, ahora degradado a tormenta tropical, informó este sábado un funcionario local.

"Se trata de una persona que quedó atrapada en el incendio de su casa durante la tempestad", dijo a la prensa el juez C.H. "Burt" Mills del condado de Aransas, en la costa texana.

Informó además que se registraron al menos una decena de heridos leves, sin dar mayores detalles sobre ello.

Do not focus on the fact that #Harvey is now a tropical storm- a catastrophic flooding event is still unfolding! https://t.co/tW4KeGdBFbpic.twitter.com/kNbbePrOZL