Correa dice que gobierno de Ecuador quiere inhabilitarle para elecciones

El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, dijo este sábado desde Bélgica que el gobierno de su excompañero Lenín Moreno busca inhabilitarle para una eventual candidatura, y llamó a sus seguidores a "rebelarse" para defender su gestión.

El exmandatario expuso en su programa "Enlace digital" transmitido por Facebook Live lo que considera un plan para "destruir a Correa y todo lo que huela a Correa". "El objetivo final (es) inhabilitarme para otra candidatura", dijo el exgobernante, quien después de una década al frente de la nación declinó participar en las últimas elecciones.

Sin embargo, podría presentarse a las próximas dado que la Constitución permite la reelección indefinida.

El expresidente aseguró que fue "ingenuo" al confiar en Moreno, su vicepresidente entre 2007 y 2013. "Siempre supimos que era una persona sin convicciones, jamás nos imaginamos su nivel de deslealtad", expresó Correa en su programa.

Correa pidió a sus simpatizantes defender los logros de su gobierno y rechazar ofertas que tildó de "demagógicas".

"A rebelarnos pueblo ecuatoriano no podemos perder lo ganado, no podemos retroceder, volver al pasado", apuntó.

También advirtió que el "objetivo inmediato (del actual gobierno es) destituir al vicepresidente" Jorge Glas, al que Moreno le retiró sus funciones en medio de una creciente pugna en el oficialismo.

El exgobernante consideró que las acusaciones de corrupción contra Glas, implicado en la trama de corrupción de la firma brasileña Odebrecht, son un "show político". "Glas no solo que no roba sino que no deja robar", dijo.

La oposición acusa al vicepresidente de estar involucrado en varios casos de corrupción, entre ellos el de Odebrecht por el cual ha acudido ante la Fiscalía a rendir testimonio.

El caso de los millonarios sobornos entregados por la constructora brasileña deja una decena de detenidos en Ecuador, entre ellos un tío de Glas y un exministro del gobierno de Correa.

El denominado "Enlace digital" es realizado desde Bélgica, adonde el expresidente se mudó luego de dejar el poder.

Correa, quien tiene 1.4 millones de seguidores en Facebook y 3.2 millones en Twitter, indicó que este nuevo espacio en las redes sociales "se hará cuando sea necesario".