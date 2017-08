Corte Suprema pide declaración a Juan Manuel Santos sobre caso Odebrecht

La Corte Suprema colombiana enviará un cuestionario al presidente Juan Manuel Santos y a un grupo de sus ministros a petición de uno de los involucrados en el caso Odebrecht.

El pedido fue hecho por uno de los abogados del senador Bernardo Miguel Elías, capturado recientemente por los supuestos delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito, interés indebido en celebración de contratos y cohecho.

Una fuente de la Corte Suprema consultada por AP, quien pidió no ser identificada porque no tiene permitido hablar con la prensa, explicó el viernes que no se trata de una citación al presidente Santos sino de una declaración juramentada.

El mandatario recibirá el cuestionario en los próximos días, añadió. También recibirán el cuestionario el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas; la canciller María Ángela Holguín; el ministro de Agricultura Aurelio Irragorri; el de Salud, Alejandro Gaviria, y otros dos exfuncionarios.

Odebrecht ha estado en el ojo de un escándalo internacional desde que admitió ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos haber pagado millones de dólares en sobornos en varios países de Latinoamérica.

El ministro del Interior, Guillermo Rivera, dijo a periodistas que el gobierno de Santos respeta las decisiones de la Corte Suprema y que cumplirá con el pedido.

A fines de mayo el expresidente de Odebrecht en Colombia, Eleuberto Martonelli, admitió ante la justicia que había autorizado un pago de un millón de dólares para una encuesta en la campaña por la reelección de Santos en 2014.

En Colombia es ilegal que empresas contribuyan a las campañas presidenciales. Un ex congresista y un ex viceministro de Transporte han sido también detenidos por presuntamente recibir sobornos de la firma brasileña a cambio de contratos.