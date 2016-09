Corte sueca ratifica orden de detención a Julian Assange

Una corte de apelaciones de Suecia ratificó el viernes una orden de detención contra el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, con lo que rechazó el intento más reciente del australiano de 45 años para presionar a los fiscales suecos a retirar los cargos de violación en su contra y que datan de 2010.

El fallo del Tribunal de Apelaciones Svea mantiene la orden de arresto contra Assange, quien niega las acusaciones de violación y ha apelado la orden de detención en varias ocasiones.

Assange evitó la extradición al país nórdico tras refugiarse en la embajada de Ecuador en Londres, donde permanece desde 2012. Argumenta que teme ser extraditado a Estados Unidos, donde enfrentaría cargos por espionaje, si abandona el inmueble diplomático ecuatoriano.

Su abogado en Suecia, Per Samuelson, anunció que impugnará el fallo ante el Tribunal Supremo. "Naturalmente estamos decepcionados porque los tribunales suecos hayan optado una vez más por ignorar la difícil situación en la que vive Julian Assange", dijo Samuelson a The Associated Press. "Minimizan el riesgo de que sea extraditado a Estados Unidos".

La fiscalía sueca sostiene que no está en contacto con sus homólogos estadounidenses y que se necesitaría también la autorización de Gran Bretaña para conceder el traslado a un tercer país que solicita la extradición de Assange.

Al avalar el dictamen de una corte de primera instancia, el tribunal de apelaciones dijo que los fiscales intentan hacer avanzar la investigación e interrogar a Assange en la embajada. Está previsto que un fiscal ecuatoriano, actuando en representación de los investigadores suecos, interrogue al fundador de WikiLeaks el próximo 17 de octubre.

"Esto supone que no existe ninguna razón para retirar la orden de detención. La petición presentada por Julian Assange a tal efecto será por lo tanto denegada", explicó la corte.

El tribunal tampoco tuvo en cuenta el fallo de un grupo de trabajo de Naciones Unidas, que calificó la estancia de Assange en la embajada ecuatoriana en Londres de "detención arbitraria".

El tribunal recalcó que la evaluación del grupo de trabajo no es vinculante para los tribunales suecos y que la estancia de Assange en la embajada "no debe ser considerada como un caso de privación ilegal de la libertad".

La investigación se deriva de la breve relación de Assange con dos mujeres que conoció durante una visita a Suecia hace seis años. Las acusaciones de abuso sexual y coerción ilegal fueron retiradas el año pasado, cuando expiró el estatuto de limitaciones. La acusación de violación, relacionada con una de las mujeres, expirará en 2020 si Assange no ha sido acusado formalmente para entonces.

La fiscal superior en el caso, Marianne Ny, se congratuló de la decisión del tribunal y dijo que el interrogatorio con Assange se llevaría a cabo como está previsto.