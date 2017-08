Costa Rica niega cortesía diplomática a diputados constituyentes venezolanos

Costa Rica negó extender cortesías diplomáticas para que diputados de la Asamblea Constituyente de Venezuela del presidente Nicolás Maduro, puedan asistir a un acto convocado por un partido de izquierda, informó este jueves el canciller Manuel González.

González indicó que el Ministerio de Relaciones Exteriores recibió una solicitud de la embajada de Venezuela en San José para que cuatro constituyentes pudieran asistir a un acto de apoyo al gobierno de Maduro, programado para este viernes en la Asamblea Legislativa (congreso) de Costa Rica.

El acto es organizado por diputados del izquierdista Frente Amplio, que no identificó a los venezolanos que participarían.

"Ante la consulta (...) indiqué que no debía concederse ninguna cortesía diplomática a estas personas en virtud de que son parte de una Asamblea Nacional Constituyente que Costa Rica ha sido muy clara y muy enfática en que no la reconoce", dijo González en un audio distribuido por la cancillería.

