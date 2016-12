Cristiano Ronaldo hace donación a Siria; pide no perder la esperanza

Cristiano Ronaldo expresó su angustia sobre el drama que viven los niños en Siria, una nación destrozada por la guerra, y realizó un donativo con el fin de ayudar a financiar el abastecimiento de emergencia en Alepo.

Save the Children informó que el astro del Real Madrid realizó un "generoso donativo" que financiará alimentos, vestimenta y atención médica para familias en Alepo y el resto de Siria.

En un mensaje en video, el atacante señaló: "Esto es para los niños de Siria. Sabemos que han sufrido mucho. Soy un jugador muy famoso, pero ustedes son los verdaderos héroes. No pierdan la esperanza. El mundo está con ustedes. Nos importan. Estoy con ustedes".

Alepo ha atestiguado cuatro años de cruentos combates entre rebeldes y fuerzas gubernamentales hasta el pasado jueves, cuando los combatientes de oposición dejaron la ciudad, otorgándole al gobierno control pleno de la ciudad por primera vez desde 2012.

A message of hope to the children affected by the conflict in Syria. @SavetheChildrenpic.twitter.com/Zsdvu2nuXd