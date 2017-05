Diputado venezolano denuncia en Panamá desmanes del régimen de Nicolás Maduro

El diputado opositor venezolano Julio Montoya denunció en Panamá, en un foro por la libertad de Venezuela, la “pesadilla política” que está viviendo su país y señaló al gobierno de Nicolás Maduro por la represión que se ejerce contra los manifestantes opositores.

Montoya acusó a las autoridades venezolanas de utilizar la justicia militar para juzgar a todos aquellos que participan de las protestas anti-gubernamentales y denunció la vulneración constitucional del derecho a la defensa de los detenidos. Incluso aseguró que tres personas con discapacidad (autismo) fueron detenidas por los policías en el marco de las protestas, una de ellas de 27 años, aunque, según el diputado su nivel intelectual asemeja al de un niño de siete años.

Durante la actividad, efectuada este viernes 12 de mayo de 2017, en el Colegio Nacional de Abogados, Montoya calificó como un “avance” los recientes pronunciamientos de la fiscal general venezolana Luisa Ortega Díaz. “Díaz dio un paso “importante y bueno para la lucha por la democracia”, apuntó Montoya.

En lo relativo a los presos políticos, el diputado mencionó la situación de dos colegas opositores que se encuentran actualmente en prisión. Uno de ellos es el secretario coordinador del partido Primero Justicia en el estado Barinas, Wilmer Azuaje, quién fue capturado el pasado 2 de mayo. Según Montoya, Azuaje fue montado a un avión del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y hasta ayer se encontraba en paradero desconocido.

El otro detenido es el general Ángel Vivas, a quién su familia pudo ver el pasado miércoles, luego de 34 días de detención. La familia denunció que Vivas sufrió torturas -golpes que le causaron pérdida parcial de la visión en un ojo, pérdida de la audición total en el oído derecho y una protuberancia en las costillas-desde su detención en la sede del Helicoide, en Caracas, dónde permanece desde el pasado 7 de abril.

Montoya también denunció el auspicio gubernamental y protección de la Guardia Nacional Bolivariana a las bandas armadas de civiles conocidas como “colectivos”, a los que la oposición acusa de disparar a la multitud que se manifiesta en contra del gobierno de Maduro.

Reunion y foro con la Comisión Panameña d DDHH ciudad de Panama "crisis Venezuela, represion y golpe. @Pr1meroJusticiapic.twitter.com/uIpyTPAjBh — Julio Montoya Medero (@juliocmontoya) 13 de mayo de 2017

CRISIS HUMANITARIA

El también diputado por el Parlamento Latinoamericano relató la crisis humanitaria de un país que antes tenía el nivel de vida más importante de América Latina y que hoy tiene uno de los peores indicadores del mundo. Montoya citó aspectos como la muerte de recién nacidos en los hospitales, la escasez de medicamentos para enfermos crónicos y la falta de equipos hospitalarios. Además, fustigó al gobierno por calificar de “injerencia externa” la ayuda humanitaria que distintos países y organizaciones como Cáritas ofrecieron a Venezuela para solventar el desabastecimiento de medicinas en las farmacias y centros médicos del país.

En cuánto a la crisis alimentaria, el dirigente opositor remarcó que “no hay” comida en su país y que la comida que se introduce en Venezuela viene del contrabando procedente de la frontera con Colombia. El legislador aportó datos como que en Venezuela no se produce ni el 10% de arroz que se necesita para satisfacer las necesidades de la población y que el país no produce más del 30% de carne, cuando en décadas pasadas era un exportador de este rubro.

Expandir Imagen

Montoya aseguró que el Ejecutivo de Maduro optó por el régimen de facto en vez de buscar una salida pacífica y negociada a la crisis política en la que está inmersa Venezuela. Como prueba de ello señaló el no reconocimiento de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, la falta de presupuesto que sufre este órgano del Estado desde hace 11 meses y la negativa a que la Asamblea Nacional ejerza su función como ente de control sobre las decisiones del Gobierno.

El diputado de Primero Justicia apuntó que “no hay negociación posible entre el gobierno y la oposición sin la convocatoria de unas elecciones”.

“Venezuela está en una coyuntura política muy difícil (…) La decisión política que hemos tomado es que no vamos a repetir el esquema que hizo el pueblo cubano cuando se fue para Miami y le dejó la isla a los Castro”, afirmó Montoya. “Nosotros no le vamos a entregar el país a los corruptos y vinculados al régimen. Nosotros no vamos a salir de las calles de Venezuela. No vamos a dejar de organizar la resistencia en Venezuela hasta que no se restituya el estado de derecho”, agregó.

Consultado sobre las aseveraciones del mandatario, que acusa a la oposición de generar violencia, Montoya dijo a este medio, que “desgraciadamente el término de violencia y no violencia se convirtió de segundo valor”. “Yo no he visto que se tumbe a un dictador si no luchas con lo que puedas en la calle y nosotros ya no nos calamos más el chantaje de que nos llamen violentos porque tiramos bombas molotov, porque tiramos piedras. Sí vamos a tirar piedras. Yo he tirado piedras y voy a volver a tirar piedras porque ellos nos disparan balas, ellos nos asesinan y tenemos [el] mínimo el derecho a la legítima defensa y lo vamos a aplicar”, argumentó.

CONSTITUYENTE

El dirigente también cuestionó la convocatoria de Nicolás Maduro a una Asamblea Nacional Constituyente sin siquiera haber consultado al pueblo a través de un referendo aprobatorio. Advirtió además sobre el mecanismo que se pretende utilizar para nombrar a los constituyentes, a través de los sindicatos afectos a Maduro. “Es inaceptable ese mamotreto que hoy impulsa el señor Maduro porque viola la Constitución y es una vulgar trampa”, adujo.

Montoya reivindicó los cinco puntos inclaudicables de la oposición para negociar una salida a la crisis: la liberación de presos políticos, la apertura de un canal humanitario para alimentos y medicinas, la convocatoria de elecciones generales, el reconocimiento de la Asamblea Nacional y la construcción de bases para formar un gran acuerdo que contribuya a la reconciliación del país.

Expandir Imagen

El diputado opositor destacó la solidaridad internacional que ha recibido la oposición de al menos 16 parlamentos internacionales, y que hacen esfuerzos para para reunirse con la Asamblea Nacional de Panamá. Montoya pidió comprensión, ya que, dijo, “la solidaridad de los parlamentos es lo mínimo que necesita la democracia”.

El acto también contó con la intervención de Luis Herrera, líder estudiantil exiliado en Panamá, quién relató que no fue fácil dejar su país, pero que Panamá le ayudó mucho. “Nosotros [los venezolanos] podemos estar acá, pero nuestro corazón está allá día a día, hora a hora”, afirmó".

Herrera llamó a la comunidad venezolana a organizarse para “desenmascarar a la dictadura en Venezuela” y a actuar con “inteligencia ante el régimen”.

Entre los asistentes al foro estuvieron el presidente del Colegio Nacional de Abogados, en licencia, José Alberto Toto Álvarez; el exembajador de Panamá en Estados Unidos, Eloy Alfaro de Alba; el exembajador de Panamá ante la OEA, Guillermo Cochez; el presidente del Comité Panameño de Derechos Humanos, Eduardo Vallarino; el político Olimpo Saéz y el militar retirado Roberto Díaz Herrera.