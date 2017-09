Disidentes piden cierre de embajada de Estados Unidos en La Habana

Cerca de medio centenar de organizaciones disidentes cubanas instaron el martes al presidente Donald Trump a que cierre la embajada estadounidense en La Habana y expulse a los diplomáticos de Cuba que residen en Washington, en momentos en que el país investiga una serie de ataques misteriosos contra su personal en Cuba.

Agrupadas bajo la Asamblea de la Resistencia Cubana, las organizaciones enviaron una carta abierta a Trump poco después de que se revelara un inminente encuentro entre el secretario de Estado, Rex Tillerson, y el canciller cubano Bruno Rodríguez, la reunión diplomática de mayor nivel entre ambos países desde que Trump asumió en el poder en enero.

“Es el momento de tomar medidas drásticas contra el gobierno castrista. La oportunidad dorada es esta”, expresó Horacio García, miembro del secretariado de la Asamblea al revelar la carta a Trump en una rueda de prensa.

“Es necesario pasar de las palabras a los hechos. Es hora de poner en práctica lo que se nos ha prometido”, aseveró.

Al menos 21 diplomáticos estadounidenses y sus familiares han sufrido una serie de lesiones físicas desde el año pasado como consecuencia de lo que Tillerson ha descrito como “ataques a la salud”.

Algunos han sido diagnosticados con heridas cerebrales leves y pérdida permanente de la audición. Funcionarios estadounidenses creen que los ataques se realizaron con algún tipo de artefacto sónico, pero no han podido determinar aún la causa ni el autor.

El gobierno cubano ha negado tener participación en los ataques o conocimiento de ellos. Durante el anterior gobierno de Barack Obama ambos países reanudaron sus relaciones diplomáticas con la reapertura de sus respectivas embajadas y una flexibilización de las restricciones a los viajes, principalmente.

En su campaña política Trump prometió dar marcha atrás con la apertura iniciada por Obama pero hasta ahora sólo ha anunciado medidas parciales que no satisfacen completamente al exilio cubano.

La Casa Blanca no respondió de manera inmediata los mensajes de The Associated Press en busca de comentarios. En la carta de una página los disidentes agradecieron a Trump el “reconocimiento a tan alto nivel de que el régimen castrista es corrupto” pero también le reclamaron medidas más duras.

“La embajada de los Estados Unidos en Cuba debe cerrarse sin duda alguna y los diplomáticos del régimen castrista declarados persona non grata en Estados Unidos”, solicitó la Asamblea.

Instó además al gobierno estadounidense a que tome los pasos necesarios para que nombre “lo antes posible” un nuevo director de la Oficina de Transmisiones para Cuba, que supervisa las operaciones de Radio Martí y TV Martí, un servicio de radio y televisión financiado por el gobierno estadounidense.