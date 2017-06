Docentes completaron un mes de paro en Colombia

Unos 350 mil docentes públicos de Colombia completaron este domingo un mes de paro en demanda de mejores condiciones salariales y de trabajo, en medio de una aguda controversia con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos.

El cese de actividades tiene sin clases a 8.5 millones de niños en todo el país, sin que se haya logrado grandes avances en el pliego de peticiones presentado por los docentes y que contiene 30 puntos sobre varios temas de política educativa.

"No es solo un tema salarial, nosotros estamos exigiendo alimentación, transporte e infraestructura para los niños. Luchamos por la calidad de la educación en Colombia", dijo a medios locales el presidente de la Federación Colombiana de Educadores, Carlos Rivas.

Entre las peticiones de los maestros hay temas de política educativa, un estatuto único que regule la carrera docente, temas de sostenibilidad económica, sistema de salud, entre otros.

El presidente Santos aseguró a mediados de semana que el Gobierno le hizo al sindicato (Fecode) "una serie de propuestas" que no han sido aceptadas por los docentes y añadió que "estamos al límite, no podemos ofrecer más, porque no tenemos más recursos".

El sábado el Gobierno publicó el decreto de aumento de salarios para los profesores, con un 8.75%, pero el sindicato indicó que el tema no es solamente salarial y ratificó que se mantiene en huelga.