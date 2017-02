Donald Trump contra Nordstrom por tratar 'injustamente' a su hija Ivanka

Donde la Casa Blanca ve a un padre defendiendo a su hija, un experto en ética ve una amenaza implícita.

El presidente Donald Trump criticó el miércoles 8 de febrero a Nordstrom por Twitter, y dijo que la cadena de tiendas departamentales que decidió poner fin a la venta de la línea de ropa y accesorios de su hija Ivanka, la trató "injustamente".

Aunque en el pasado Trump ha tuiteado sobre algunas compañías, como las automotrices estadounidenses Boeing y Carrier, sus palabras del miércoles fueron objeto de críticas de los expertos en ética, que señalan que el hecho de que se trate de un negocio a cargo de su hija genera posibles conflictos de interés.

My daughter Ivanka has been treated so unfairly by @Nordstrom. She is a great person -- always pushing me to do the right thing! Terrible!