Donald Trump niega que Rusia tenga información comprometedora sobre él

El presidente electo estadounidense Donald Trump negó enérgicamente este miércoles las explosivas informaciones de que la inteligencia rusa había recopilado comprometedora información personal y profesional suya.

"Rusia nunca ha tratado de tener influencias sobre mí. ¡NO TENGO NADA CON RUSIA - NINGÚN ACUERDO, NINGÚN CRÉDITO, NADA DE NADA!", dijo Trump en Twitter, al reaccionar a las informaciones, no confirmadas, que circulaban en los medios estadounidenses.

Los medios indicaron el martes que los jefes de inteligencia de Estados Unidos dijeron a Trump que agentes rusos afirmaban tener información personal y financiera suya comprometedora, reunida en memorandos que circulan por Washington.

La información fue presentada a Trump el viernes pasado durante un encuentro con los directores de las agencias de espionaje que debían informarle sobre la presunta interferencia rusa de la campaña electoral, indicó la prensa.

"Las agencias de inteligencia nunca deberían haber permitido que esas falsas noticias "se filtraran" al público. Un último disparo contra mí. ¿Estamos viviendo en la Alemania nazi", reaccionó Trump.

Intelligence agencies should never have allowed this fake news to "leak" into the public. One last shot at me.Are we living in Nazi Germany?