Donald Trump ataca en Twitter al expresidente Bill Clinton

El presidente electo de Estados Unidos Donald Trump respondió este martes, en un nuevo ataque a través de la red social Twitter, al exmandatario Bill Clinton, que días antes había puesto en duda su inteligencia.

En un debate improvisado en una librería del estado de Nueva York, el 10 de diciembre, Clinton había afirmado respecto a Trump: "no sabe mucho. Una cosa que sabe es cómo conseguir que los hombres blancos enojados voten por él".

Los comentarios fueron escuchados por un editor de un periódico local presente en el lugar y divulgados el lunes por la publicación Politico.

Clinton también dijo que Trump lo llamó tras ganar las elecciones y sonaba sorprendentemente cordial tras haber conducido una ácida campaña.

"Bill Clinton declaró que yo lo llamé después de las elecciones. Error, él me llamó a mí (con una muy bonita felicitación. 'No sabe mucho'..."), comentó Trump en un tuit este martes.

"Especialmente como hacer para que la gente -incluso con ingresos limitados- vote en los vitales estados clave (y más). Ellos se centraron en los estados equivocados", agregó Trump.

Durante la campaña, Trump atacó sin ambages a Bill Clinton, esposo de su rival, la exsecretaria de Estado demócrata Hillary Clinton, recordando sus infidelidades matrimoniales.

