Donald Trump amenaza con cancelar conferencias 'en aras de la exactitud'

Donald Trump lanzó un torrente de tuits furiosos el viernes por la mañana, en medio de la tormenta generada por la destitución del director del FBI James Comey, con los que el presidente de Estados Unidos trató de defender la narración y el cronograma cambiantes que ha dado su gobierno.

Se preguntó si sus colaboradores no deberían cancelar las sesiones informativas a la prensa y reemplazarlas por respuestas escritas a las preguntas "en aras de la exactitud".

Los colaboradores del presidente dijeron al principio que el despido de Comey fue en respuesta a una recomendación del subsecretario de Justicia, Rod Rosenstein, pero después dijeron que Trump ya había resuelto destituir al director del FBI, cualquiera que fuese la recomendación.

El presidente tuiteó: "¡Como presidente muy activo con tantas cosas que suceden, no es posible para mis subordinados pararse en estrado con precisión perfecta!".

Añadió: "¿Tal vez lo mejor sería cancelar todas las futuras 'sesiones informativas' y entregar respuestas escritas en aras de la exactitud???"

...Maybe the best thing to do would be to cancel all future "press briefings" and hand out written responses for the sake of accuracy???