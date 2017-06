Donald Trump dice que no grabó conversaciones con el exdirector del FBI

El presidente Donald Trump dijo el jueves que "no hizo" ni tiene grabaciones de sus conversaciones privadas con James Comey, el director del FBI al que destituyó.

"Con toda la vigilancia electrónica, intercepciones, desenmascaramiento y filtración ilegal de información de la que se ha hablado recientemente", Trump dijo que no tenía "la menor idea" de si existían "cintas" o grabaciones de las conversaciones.

Pero declaró que "no hice ni tengo tales grabaciones". Los tuits son el capítulo más reciente en un juego de adivinanzas desde que Trump insinuó que tendría grabaciones de sus conversaciones privadas con Comey en la Casa Blanca y por teléfono.

With all of the recently reported electronic surveillance, intercepts, unmasking and illegal leaking of information, I have no idea...

...whether there are "tapes" or recordings of my conversations with James Comey, but I did not make, and do not have, any such recordings.