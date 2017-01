Donald Trump: Habrá 'informe completo sobre hackeo en 90 días'

El presidente electo Donald Trump tuiteó que su equipo tendrá preparado "un informe completo sobre el hackeo en 90 días", y reiteró que un documento según el cual Rusia tiene información comprometedora sobre él es falso.

Ese documento incluye "hechos totalmente fabricados por operativos políticos de porquería, tanto demócratas como republicanos. ¡Noticias falsas!", dice el tuit.

Agentes de inteligencia informaron a Trump y el presidente Barack Obama sobre una carpeta que contiene información no fundamentada sobre una estrecha coordinación del círculo íntimo del presidente electo y los rusos para hackear cuentas de internet demócratas, además denuncias de actividades sexuales de Donald Trump atribuidas a fuentes anónimas.

Totally made up facts by sleazebag political operatives, both Democrats and Republicans - FAKE NEWS! Russia says nothing exists. Probably...

released by "Intelligence" even knowing there is no proof, and never will be. My people will have a full report on hacking within 90 days!