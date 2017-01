Donald Trump se instala en Washington

En la víspera de prestar juramento como 45º presidente de Estados Unidos, Donald Trump se instala este jueves en Washington por cuatro años, determinado a transformar la política estadounidense y dejar atrás el legado de Barack Obama.

"Este viaje comienza y voy a trabajar y luchar muy duro para que esto sea un gran viaje también para los estadounidenses. No tengo dudas de que juntos devolveremos la grandeza a Estados Unidos", expresó el presidente electo en Twitter la mañana del jueves.

El multimillonario republicano –que se jacta de tener 20 millones de seguidores en Twitter– abandonará durante la jornada la Trump Tower de Nueva York para dirigirse a Washington, donde pernoctará y se mudará el viernes a la Casa Blanca.

