Donald Trump a legisladores: Elaboren una nueva ley de salud

Donald Trump está exhortando a republicanos y demócratas que “se junten” para elaborar una ley de seguro de salud que reemplace la del presidente Barack Obama.

El presidente electo dijo en una andanada de tuits el jueves por la mañana que la minoría demócrata hace la cosa política típica de “ECHAR CULPAS”.

Añadió que “es hora de que republicanos y demócratas se junten y presenten un plan de atención de salud que funcione de veras - mucho menos caro & MUCHO MEJOR!”.

Sin embargo, en la víspera, Trump dijo a los republicanos que los “demócratas son los culpables del lío” y les advirtió que se concentren en atacar al partido de Obama.

Los demócratas destacan que los republicanos distan de proponer una ley que reemplace a la de Obama, bajo la cual 20 millones de personas han obtenido un seguro de salud.

The Democrats, lead by head clown Chuck Schumer, know how bad ObamaCare is and what a mess they are in. Instead of working to fix it, they.. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 de enero de 2017

...do the typical political thing and BLAME. The fact is ObamaCare was a lie from the beginning."Keep you doctor, keep your plan!" It is.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 de enero de 2017