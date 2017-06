Donald Trump: 'siete meses de investigaciones han sido inútiles'

El presidente Donald Trump declaró el viernes que es “lamentable” que siete meses de investigaciones y audiencias sobre los posibles vínculos entre su campaña y Rusia no hayan dado fruto.

El presidente tuiteó el viernes: “Después de 7 meses de investigaciones y audiencias de comisión sobre mi ‘confabulación con los rusos’, nadie ha podido aportar prueba alguna. ¡Lamentable!”.

El fiscal especial Robert Mueller analiza si Trump cometió obstrucción de justicia al despedir al director del FBI James Comey.

Mueller encabeza la investigación sobre la presunta injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016. Trump ha calificado un informe del periódico The Washington Post de “noticia falsa” y “cacería de brujas”.

Ha preguntado por qué los investigadores no indagan en los vínculos de los demócratas y su excandidata Hillary Clinton con los rusos.

After 7 months of investigations & committee hearings about my "collusion with the Russians," nobody has been able to show any proof. Sad!