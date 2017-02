Donald Trump nombra a un alto militar como el asesor de seguridad nacional

El presidente Donald Trump nombró el lunes al teniente general del ejército H. R. McMaster como su nuevo asesor de seguridad nacional, en reemplazo de Michael Flynn.

Trump anunció su decisión en su mansión Mar-a-Lago, en el condado de Palm Beach. El mandatario afirmó que McMaster es "un hombre de enorme talento y enorme experiencia".

El presidente, quien no tiene experiencia militar, ha mostrado preferencia por generales para los cargos más altos en materia de seguridad.

McMaster, quien vistió su uniforme para el anuncio, se suma en el gabinete al secretario de Defensa Jim Mattis y al secretario de Seguridad Nacional, ambos generales retirados.

Trump dijo que el teniente general retirado del ejército Keith Kellog, quien era su asesor interino, será ahora el jefe del Estado Mayor del Consejo de Seguridad Nacional. Agregó que solicitará a John Bolton, un exembajador de Estados Unidos ante la Organización de las Naciones Unidas, que trabaje con ellos "en una cabida algo diferente".

Trump realizó el anuncio en una sala lujosa, sentado en un sofá entre McMaster y Kellogg. El presidente dijo a reporteros al salir de la sala que el vicepresidente Mike Pence había estado involucrado en el proceso.

Trump llevó a Mar-a-Lago durante el fin de semana a cuatro candidatos para el puesto y los entrevistó, incluido McMaster. McMaster calificó el nombramiento como "un privilegio".

McMaster prestó servicio en la primera guerra del Golfo Pérsico, en Afganistán y en Irak. Considerado un oficial erudito, él cuenta con un doctorado en Historia Militar y escribió un libro titulado Dereliction of Duty: Lyndon Johnson, Robert McNamara, the Joint Chiefs of Staff, and the Lies that Led to Vietnam (Incumplimiento del deber: Lyndon Johnson, Robert McNamara, el Jefe del Estado Mayor, y las mentiras que llevaron a Vietnam).

El puesto de asesor de seguridad nacional no requiere la confirmación del Senado.