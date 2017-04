Donald Trump celebra con partidarios los primeros 100 días de su presidencia

Donald Trump se reencuentra este sábado 29 de abril con sus fervientes seguidores en un evento con aire de mitín de campaña en Pensilvania, donde celebrará los primeros 100 días de una presidencia marcada por varios reveses.

"Los primeros 100 días de mi administración han sido simplemente los más exitosos de toda la historia" de Estados Unidos, dijo Trump en un mensaje de video difundido por la Casa Blanca.

"Pienso que ninguna persona ha hecho lo que nosotros hemos sido capaces de realizar en 100 días, estamos muy felices", declaró.

