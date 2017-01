Donald Trump inicia primera semana en la Casa Blanca con agenda repleta

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunirá el lunes con los líderes republicanos y demócratas en el Congreso para discutir su agenda. En el inicio de su primera semana en la Casa Blanca, trabaja para empezar a cumplir sus ambiciosas promesas electorales.

Trump dice que considera el lunes como su primer día real en el cargo, y su agenda para la jornada está repleta de reuniones que sugieren que está abierto a opiniones.

Por la mañana, el mandatario participará en un desayuno y en un acto calificado por la Casa Blanca de encuentro informativo con líderes empresariales.

En horario vespertino tendrá una reunión similar con líderes sindicales y trabajadores y, más tarde, recibirá a los miembros del Congreso que necesita convencer para revisar el sistema sanitario del país, entre otros objetivos.

Además, Trump celebrará su primera reunión como presidente con el presidente de la Cámara de Representantes, el también republicano Paul Ryan.

Busy week planned with a heavy focus on jobs and national security. Top executives coming in at 9:00 A.M. to talk manufacturing in America.