Donald Trump: derogar restricción de viaje perjudicará la seguridad

El presidente Donald Trump declaró el miércoles que si un tribunal anula su decreto de prohibir la entrada a personas de siete países de mayoría musulmana, Estados Unidos "nunca podrá tener la seguridad y la protección que debemos tener".

El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito está evaluando la apelación que hizo el gobierno de Trump a la suspensión del decreto dictada por un tribunal inferior.

El tribunal de apelaciones cuestionó la aseveración del gobierno de que la prohibición se debía a temores de terrorismo, pero también dudó de los alegatos de un abogado de que era inconstitucional por señalar a los musulmanes.

Trump tuiteó la mañana del miércoles: "Si el gobierno no gana este caso como obviamente debería ganarlo, el país nunca podrá tener la seguridad y la protección que debemos tener. ¡Pura política!".

