Donald Trump vaticina que Obamacare fracasará

Donald Trump volvió a la carga este sábado contra el sistema de salud heredado de su predecesor Barack Obama tras retirar su proyecto de reforma al vaticinar que Obamacare "explotará", y prometió a los estadounidenses una nueva ley cuyas carecterísticas no precisó.

Tras varias horas de silencio, el presidente de Estados Unidos recurrió de nuevo a Twitter para denunciar el sistema de seguros de salud implementado por Obama y repudiado por los republicanos.

"Obamacare explotará y nosotros nos uniremos para construir juntos un gran plan de salud para EL PUEBLO. ¡No se preocupen!", escribió en la red social.

ObamaCare will explode and we will all get together and piece together a great healthcare plan for THE PEOPLE. Do not worry!