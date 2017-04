Guillermo Lasso sobre las elecciones en Ecuador: 'No podemos reconocer los ilegítimos resultados'

El socialista Lenín Moreno se declaró el lunes presidente de "todos" los ecuatorianos tras el triunfo en el balotaje del domingo, cuyo resultado el opositor de derecha, Guillermo Lasso, calificó de "ilegítimo".

"Voy a ser el presidente de todos, sí, de todos, pero fundamentalmente de los pobres", expresó visiblemente emocionado Moreno ante unos 2 mil simpatizantes reunidos frente a la casa de gobierno Quito para el cambio de guardia de la escolta presidencial.

La victoria del exvicepresidente del carismático mandatario saliente, Rafael Correa, da un alivio a la debilitada izquierda latinoamericana y también al fundador de WikiLeaks, Julian Assange.

Con un 99.29% del escrutinio oficial, Moreno, del movimiento Alianza País (AP), obtenía un 51.16% contra 48.84% para Lasso, de Creando Oportunidades (CREO).

El Consejo Nacional Electoral (CNE) tiene 10 días de plazo para proclamar los resultados. Lasso expresó el lunes, en su cuenta en Twitter, que "las pruebas de irregularidades en el proceso electoral son muchas. Por eso, no podemos reconocer los ilegítimos resultados".

Agregó que "agotaremos todas las vías políticas y jurídicas, en Ecuador y en el exterior, para que se respete la voluntad popular que pidió un CAMBIO" y llamó a sus partidarios exigir de manera pacífica "transparencia" en el escrutinio ante las delegaciones electorales.

La @OEA_oficial no puede permitir que tome el poder quien no ha ganado las elecciones. No se puede posesionar un gobierno ilegítimo.