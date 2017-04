Embajadora estadounidense en la ONU pide la salida del presidente de Siria

La embajadora estadounidense en la ONU, Nikki Haley, estimó que el presidente sirio, Bashar al Asad, no podía continuar en el poder tras el supuesto ataque químico que Estados Unidos le atribuyó, antes de bombardear una base aérea del ejército en Siria.

"No existe ninguna opción en la que pueda producirse una solución política con Asad a la cabeza del régimen", declaró Nikki Haley a CNN este domingo 9 de abril. Estas declaraciones muestran un posible cambio de perspectiva de la administración del presidente Donald Trump sobre Siria después del "ataque químico", que causó al menos 87 muertos, incluido decenas de niños, en la localidad de Jan Sheijun.

Las imágenes insportables de civiles con convulsiones bajo sus mascarillas de oxígeno y de personas que yacen en las calles provocaron un ola de conmoción en el mundo y desencadenaron las represalias estadounidenses tres días más tarde.

"Viendo sus acciones, viendo la situación, será difícil ver un gobierno estable y pacífico con Asad", añadió Haley.

It is "truly amazing" that Russia "continues to cover for Assad," says UN Ambassador Nikki Haley #CNNSOTUhttps://t.co/t5ZBxfKlQA