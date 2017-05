Empresa de paquetería UPS es multada con $247 millones por distribuir cigarrillos en Nueva York

Un juez estadounidense ordenó a la empresa de mensajería UPS pagar 247 millones de dólares al Estado y a la ciudad de Nueva York, que la acusaron de distribución ilegal de tabaco.

De acuerdo con documentos judiciales consultados el viernes por la AFP, la jueza federal Katherine Forrest, de Manhattan, sentenció que UPS era "culpable de todos los cargos imputados", por lo que tanto "el estado de Nueva York y la ciudad de Nueva York tienen derecho a las multas y pagos compensatorios".

Al declararse "extremadamente decepcionada" con el fallo, UPS indicó que apelaría porque la multa "es excesiva y lejos de los límites constitucionales, particularmente dado que los embarques en cuestión generaron alrededor de un millón de dólares en ingresos".

UPS, una de las mayores compañías de mensajería del mundo, deberá pagar 166 millones al estado de Nueva York y otros 81 millones al municipio de su principal ciudad. Entre ambos exigían 872 millones.

El fiscal general del estado de Nueva York, Eric Schneiderman, había presentado la demanda en febrero de 2015.

Acusaba a la compañía de haber distribuido 683 mil cartones de cigarrillos no declarados a individuos y distribuidores que no tenían licencia entre 2010 y 2014, lo que representó una pérdida de 34.4 millones de dólares en impuestos no pagados.