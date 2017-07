Exhortan a venezolanos a que, una vez voten, se retiren de los centros de votación

Largas filas de venezolanos en Panamá han colmado los tres centros de votación habilitados este domingo en un plebiscito contra el gobierno de Nicolás Maduro, con el que buscan exigir al presidente que llame a elecciones en ese país sudamericano.

Hay dos centros autorizados en ciudad de Panamá: el Instituto Técnico Don Bosco y el de Almacenajes del Este, Costa del Este. El tercer punto se encuentra en la ciudad de David, provincia de Chiriquí.

Los integrantes de la Mesa de Unidad Democrática en Panamá apostados en Costa del Este informaron que se tuvo que habilitar una mesa adicional para personas de la tercera edad, embarazadas y aquellos con niños pequeños. Es decir, hay 11 mesas en este punto.

Los coordinadores de la consulta han hecho un llamado a los votantes a que despejen el área una vez hayan participado de la consulta. A su vez, han pedido a quienes no han llegado a este punto que no lo hagan en automóviles. Esto, tomando en cuenta que pasadas las 11:00 a.m. se observaba una larga fila de vehículos que llegaba hasta Panamá Viejo.

La situación es similar en el Instituto Técnico Don Bosco, donde hay largas filas en todas las calles de acceso a la vía Israel.

La jornada empezó a las 7:00 a.m. con horario de cierre tentativo a las 4:00 p.m. dependiendo, claro está, de la cantidad de personas en fila.

Los opositores confían en que esta consulta popular, que no es vinculante, muestre al mundo que la mayoría se opone a la iniciativa de Maduro para reformar la Constitución.

(Con datos de Cecilia Fonseca y Aminta Bustamante).