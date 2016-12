Aumentan a 29 los muertos por explosión de pirotecnia en México

Al menos 29 muertos y 70 heridos dejó una explosión en el mayor mercado de pirotecnia de México, en un suburbio de la capital, que quedó reducido a escombros calcinados entre los cuales los socorristas buscaban más víctimas.

La explosión en este mercado, conocido como San Pablito y localizado en Tultepec, se registró alrededor de las 14h50 (20h50) en momentos en que había gran actividad con gente comprando fuegos artificiales para las fiestas decembrinas.

Hay "26 personas que fallecieron en el lugar, tres personas más que murieron en los hospitales donde estaban siendo atendidos, es decir sumarían 29 personas que han perdido la vida", dijo en un mensaje en el sitio de la tragedia el gobernador del Estado de México, Eruviel Avila.

Autoridades estatales y federales se desplegaron en el lugar del siniestro mientras que cientos de socorristas y bomberos trabajaban entre los escombros, de donde sacaban a las víctimas, muchas de ellas con quemaduras diversas en el cuerpo.

Más de un centenar de policías fueron desplegados para mantener el orden y contener a decenas de personas que ansiosas buscaban a amigos o familiares que estaban en el mercado al momento de la explosión.

La mayoría de los heridos presenta quemaduras en varias partes del cuerpo y en algunos casos fue necesario realizar traslados por vía aérea, además de que se busca a varias personas reportadas como desaparecidas.

"Se empezó a escuchar las detonaciones y pensamos que era un polvorín (taller de fabricación de piroctecnia) cercano", contó a la AFP Alejandra Pretel, vecina del mercado. "Estaba afuera paseando a mi perro y de repente se oyeron unas explosiones muy fuertes pero no sabíamos qué era. Pensamos que sería la gasolinería o algo ahí. Pero cuando empezamos a ver la humareda pues vimos que eran los cohetes", dijo de su lado Sofía Bedoya, otra habitante de la zona.

Unas tres horas después de la explosión se había logrado controlar la deflagración y los cuerpos de emergencia buscaban a más víctimas entre un amasijo de láminas y techos calcinados y retorcidos.

En medio de un intenso olor acre, al caer la noche se escuchaban aún pequeñas explosiones, pero según autoridades de protección civil eran deflagraciones controladas para consumir la pólvora en algunos de los más de 300 puestos que componen este enorme mercado.

En imágenes de la cadena Televisa del momento del incidente se observaba una serie de explosiones multicolores que provocan un enorme hongo de humo que cubre una gran extensión de terreno.

"El mercado en su totalidad desapareció", dijo a Televisa Luis Felipe Fuente, director nacional de Protección Civil, al detallar que varias viviendas cercanas a la zona y automóviles resultaron dañados por la deflagración.

"Mis condolencias a los familiares de quienes perdieron la vida en este accidente y mis deseos de pronta recuperación para los lesionados", escribió de su lado el presidente Enrique Peña Nieto en Twitter.

Televisoras locales mostraron imágenes de un amplio terreno sembrado de escombros calcinados y rodeado de ambulancias y camiones de bomberos. Hasta el lugar también llegaron elementos del Ejército, la autoridad encargada de entregar los permisos de venta de pirotecnia, además de equipos de emergencia de las entidades vecinas para trasladar a los heridos por vía terrestre y con helicópteros.

Las autoridades investigan la causa de la deflagración, que pudo ser un mal manejo de la pólvora, situación que años atrás desató grandes explosiones.

El 15 de septiembre de 2005, cuando también se comerciaban grandes cantidades de fuegos artificiales por la fiesta de Independencia, un incendio y explosiones consumieron el mercado en su totalidad. Al año siguiente, otra explosión destruyó más de 200 puestos. Ambos incidentes dejaron decenas de lesionados pero sin víctimas mortales.

