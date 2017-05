Expresidente Ollanta Humala niega sobornos de Odebrecht y el Partido de los Trabajadores

El expresidente de Perú, Ollanta Humala, aseguró el lunes que ni la constructora brasileña Odebrecht ni el Partido de los Trabajadores de Brasil (PT), ambos implicados en corrupción, financiaron su campaña electoral en 2011.

"La relación con el PT es una relación política, ideológica pero no económica. El PT ha sido y sigue siendo el más importante de América Latina", dijo el centroizquierdista Humala a la prensa extranjera en Lima.

Odebrecht, que ha reconocido pagos de sobornos en Perú para ganar obras públicas, aseguró a través de un acuerdo con la justicia que entregó el equivalente a $3 millones para la última campaña presidencial de Humala, en 2011.

Según informó la semana pasada el portal IDL-Reporteros, el empresario Marcelo Odebrecht dijo a un fiscal peruano que autorizó el apoyo a Humala a pedido del PT, partido que llevó a la presidencia de Brasil a Luiz Inacio Lula da Silva y a Dilma Rousseff.

[Lea la nota completa de IDL-Reporteros aquí].

No obstante, Odebrecht habría precisado que desconoce si finalmente los recursos llegaron a Humala. "Tengo entendido que este señor [Marcelo Odebrecht] habría señalado que no le consta que autorizó apoyo de campaña pero no le consta que entregó o no. Y nosotros nos mantenemos en nuestra posición que no hemos tenido apoyo de campaña", dijo el expresidente.

En todo caso, Humala aseguró que un aporte de campaña es un "acto de buena fe" y no un hecho ilegal.

Odebrecht asegura que pagó $29 millones en Perú para obtener obras públicas entre 2005-2014, que comprende los gobiernos de Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Humala (2011-2016). Sobre Toledo pende una orden de extradición desde Estados Unidos, por presuntamente recibir $20 millones de esta firma.

Humala, un comandante del Ejército en retiro, aseguró ser víctima del mayor "linchamiento político" de la vida republicana de Perú, debido a las constantes investigaciones a las que es sometido junto con su familia, 19 en total, precisó.

El expresidente y su esposa Nadine Heredia son investigados por la fiscalía por presunto lavado de activos, al supuestamente haber recibido dinero para campañas sin declarar desde Venezuela y Brasil. Recientemente, se reabrió una investigación contra Humala, en la que ya había sido absuelto, por presuntas ejecuciones extrajudiciales cuando era jefe de una base militar en la selva central del Perú, durante el combate a la guerrilla maoísta Sendero Luminoso.