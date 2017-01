Expresidente mexicano Vicente Fox critica a Trump

El expresidente mexicano Vicente Fox Quesada dice que la idea del presidente Donald Trump de obligar a México a que pague por un muro en la frontera "ha traído de regreso un muy fuerte espíritu mexicano".

En entrevista con el programa "Today" de la cadena NBC, el ex mandatario indicó el viernes que las tensiones entre los dos países "se encuentran en sus puntos más bajos desde la guerra" entre ambos.

Fox fue entrevistado un día después de que se cancelara una reunión entre el presidente Enrique Peña Nieto y Trump en pleno debate por el muro.

"Pienso que Trump está jugando con todos. Ahora enfrentó su primer derrota y no puede digerirlo, su ego no le permite hacer eso", agregó Fox.

Fmr. Mexican President @VicenteFoxQue to Trump: Please grow up https://t.co/M9Lbfg8n5Z