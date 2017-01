El FBI detiene en California a la esposa del atacante del club Pulse

La esposa de Omar Mateen, autor de la matanza de 49 personas en una discoteca de Orlando en junio pasado, fue detenida este lunes por el FBI en su domicilio de California, informó a la AFP la policía federal.

Unos agentes detuvieron a Noor Salman en la mañana del lunes en la ciudad de Rodeo, a unos 40 km al noreste de San Francisco, precisó Prentice Danner, portavoz del FBI, quien se abstuvo de dar más detalles. Sí señaló que la detención estaba vinculada con acusaciones emitidas contra Salman en Florida.

La prensa, citando a fuentes policiales no identificadas, señalaba que Salman, de origen palestino, habría tenido conocimiento previamente de los planes de su marido y que fue detenida por obstáculos a la justicia.

El tiroteo en el club Pulse el 12 de junio de 2016 fue el peor ataque terrorista en Estados Unidos desde el 11 de septiembre de 2001, con 49 muertos y 53 heridos. El autor de la masacre fue abatido por las fuerzas del orden.

Omar Mateen, hijo de inmigrantes afganos, parecía haberse autorradicalizado mirando propaganda yihadista por internet.

La fiscal general saliente de Estados Unidos, Loretta Lynch, confirmó la detención de Salman e indicó en la cadena MSNBC que se trata de "un caso que seguimos tomándonos muy seriamente".

"Dijimos desde el principio que examinaríamos cada aspecto de este caso, cada aspecto de la vida del atacante, para determinar no solo por qué llevó a cabo estas acciones, sino también quién más tenía conocimiento de las mismas, si había alguien más involucrado".

En una entrevista publicada en noviembre en The New York Times, Noor Salman dijo que "desconocía todo" lo relacionado con el ataque. "No apruebo lo que hizo", declaró la esposa del atacante, según el diario.