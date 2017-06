Felipe González se ofrece para interceder en Venezuela

El expresidente español Felipe González dijo que sigue dispuesto a mediar entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana, aunque con una condición: que Caracas acepte como punto de partida el cumplimiento de la Constitución bolivariana.

Por sus críticas al Gobierno de Venezuela, pudiese parecer que González está —en sus propias palabras— “satanizado con la oposición”, sin embargo, en una entrevista con The Associated Press esta semana reveló que el año pasado Maduro lo invitó en dos ocasiones a visitar su país.

"Yo para ayudar a Venezuela como para ayudar a la paz en Colombia estoy siempre disponible, pero para perder el tiempo no”, señaló el político.

González —jefe del Ejecutivo español entre 1982 y 1996— acaba de regresar de un viaje a Colombia, donde forma parte del grupo internacional creado para verificar que se cumplan los acuerdos de paz.

A pesar de su conocimiento de la región, no todos creen que el exmandatario sería buen candidato para interceder en la crisis venezolana. Además de asesorar a los abogados que ejercen la defensa internacional del opositor venezolano encarcelado Leopoldo López, González ha protagonizado duros argumentos con altos cargos del gobierno de Caracas y con el propio Maduro.

En 2015, la Asamblea Nacional lo declaró persona no grata en respuesta a una iniciativa del presidente de Venezuela. A esto hay que añadir que otro expresidente español, el también socialista José Luis Rodríguez Zapatero, ha protagonizado los últimos intentos de mediación que el Vaticano impulsó hace un año.

La irrupción de González en el escenario se podría interpretar como un desplante a Rodríguez Zapatero, cuyo papel siempre fue criticado por la oposición.

"El supuesto diálogo nunca lo fue porque no cumplía que la mediación fuera aceptable por las dos partes ni tampoco había puntos concretos de un acuerdo previo para empezar a dialogar", señaló González. "Era una especie de diálogo por el diálogo que no consiguió sino malgastar un tiempo que Venezuela no tiene".

González dijo que no se habían celebrado encuentros entre los dos expresidentes españoles para conversar sobre Venezuela, a pesar de que él había ofrecido su ayuda en varias ocasiones.

Rodríguez Zapatero, que se encuentra en este momento en Venezuela, no pudo contestar de forma inmediata a las preguntas de Associated Press. "Después de que se veía fracasar el diálogo, pero mucho antes de que se verbalizara, a mí Maduro me invitó a ir”, afirmó González el miércoles en un céntrico hotel madrileño.

"Yo le contesté que estaba dispuesto a ir a verle a él [a Maduro] y a la oposición, sobre un papel que ya le había entregado a la oposición y que le entregué a él, en el que constaban los puntos de crisis institucional, crisis económico-social y crisis de seguridad".

Tras aquel primer intercambio, González asegura que volvió a recibir otra invitación de Maduro para visitar el país antes de finales de 2016, aunque nunca se acordaron los términos para el diálogo, y no se produjo.