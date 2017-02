Fiscales allanan la casa del expresidente peruano Alejandro Toledo, acusado de recibir coimas

Un grupo de fiscales allanó en la madrugada de este sábado la casa del expresidente peruano Alejandro Toledo (2001-2006), acusado de recibir un millonario soborno de la brasileña Odebrecht a cambio de una obra pública.

El Ministerio Público informó, a través de su cuenta de Twitter, “que la documentación hallada en la vivienda del expresidente Toledo será evaluada por los fiscales”.

El equipo especial de la Fiscalía seguía en la casa del exmandatario recogiendo documentación y colocándola en cajas, al tiempo que la revisaba minuciosamente, según imágenes de la televisión peruana.

#LoÚltimo: Equipo Especial de Fiscalía continúa trabajando por más de 5 horas en allanamiento de casa de Alejandro Toledo en Camacho (1/2) pic.twitter.com/fpeNXUjVjl — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) 4 de febrero de 2017

La documentación hallada en la vivienda del expresidente Toledo, será evaluada por el Ministerio Público (2/2) — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) 4 de febrero de 2017

El Poder Judicial aprobó la noche del viernes la solicitud de la Fiscalía para el allanamiento del domicilio del expresidente, que se encuentra en París junto a su esposa, Eliane Karp.

Según la información fiscal, la constructora brasileña Odebrecht pagó sobornos de 20 millones de dólares al gobierno de Toledo para ganar la licitación y construir la carretera interoceánica que une Perú con Brasil, señala la prensa.

De ese dinero, el expresidente habría recibido al menos 11 millones de dólares, de acuerdo con publicaciones de las páginas de internet de los diarios La República, Perú.21 y El Comercio.

Según informaciones de prensa, la Fiscalía ordenaría la captura de Toledo, actualmente en un periplo por Europa.

Toledo había publicado más temprano en su página de Facebook: “Mis enemigos no descansan. Y al no encontrarme nada me quieren hacer daño internacionalmente. No lo lograrán. Yo estaré listo -como siempre-, para colaborar con la justicia”.

La ex primera dama Eliane Karp aseguró en su cuenta de la misma red social que “se trata de una persecución política armada (contra su esposo) sin ningún dato ninguna prueba de las acusaciones verbales de los medios”.

El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, escribió en su cuenta de Twitter: “He ordenado al Poder Ejecutivo colaborar en todo lo necesario para garantizar que la investigación sea eficaz. Corrupción nunca más”. “La justicia debe ser igual para todos. Si alguien cometió actos de corrupción debe ser sancionado”, había apuntado el viernes en el mismo medio.

He ordenado al Poder Ejecutivo colaborar en todo lo necesario para garantizar que la investigación sea eficaz. Corrupción nunca más. — PedroPablo Kuczynski (@ppkamigo) 4 de febrero de 2017

La constructora brasileña Odebrecht, envuelta en el escándalo Lava Jato de pago de sobornos a cambio de obras públicas en Brasil y otros países de Latinoamérica, ha admitido que desembolsó 29 millones de dólares en coimas en Perú, entre 2005 y 2014.

Ese período abarca los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala, este último también investigado por lavado de activos.

En Perú hay cuatro detenidos por el caso hasta el momento, entre ellos un exviceministro de Comunicaciones del gobierno de García, acusado de recibir 2 millones de dólares para beneficiar a Odebrecht con la construcción de la línea 1 del Metro de Lima.