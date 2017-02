Joven caníbal dice que huía de un demonio antes de matar a pareja

Un estudiante universitario de Florida acusado de matar al azar a una pareja en su garaje y masticar la cara del muerto, en agosto de 2016, dijo al psicólogo de televisión Phil PcGraw que en ese momento huía de una figura demoníaca llamada Daniel y que tenía apenas un vago recuerdo de la matanza.

En una entrevista de 22 minutos difundida este martes, 28 de febrero de 2017, por los fiscales, Austin Harrouff dijo que estaba fuera de sí cuando regresaba a la casa de su padre luego de un altercado con éste en un restaurante.

McGraw preguntó sobre "el demonio que te hablaba" y Harrouf describió a una "figura oscura" a la que llamó Daniel. "Estaba aterrado", dijo Harrouff a McGraw, quien lo entrevistó vía remota cuando el ex luchador y jugador de fútbol americano seguía en el hospital a fines del año pasado.

Harrouff, de 20 años, fue arrestado tras recibir el alta del hospital y acusado de los asesinatos de John Stevens, de 59 años, y su esposa Michelle Mishcon, de 53. Los dos habían recibido golpes y puñaladas. De ser declarado culpable, podría recibir la pena de muerte.

La entrevista, ahora incorporada al caso como prueba, debía ser emitida por el programa de McGraw "Dr. Phil" el 28 de octubre, pero fue retirada a último momento sin explicaciones.

La fiscalía la dio a conocer sin explicaciones cuando la televisora WPTV, de la cadena NBC contrató abogados para pedirlo bajo la ley estatal de información pública.

Harrouff, estudiante de ciencias de atletismo en la Universidad Estatal de Florida, dijo que se arrancó casi toda la ropa al tratar de huir de Daniel.

McGraw le preguntó qué pensaba."Necesitaba hallar a alguien que me ayudara a averiguar dónde estoy", dijo Harrouff con voz serena.

Su padre, el dentista Wade Harrouff, lo escuchaba apenas fuera de cámara. "Ni siquiera recuerdo lo que me dijo. Solo recuerda que estaba asustado, aterrado".

Expresó que no recordaba cómo se encontró frente a frente con Mishcon el en el garaje. Recordó que ella gritó, "a partir de entonces todo está borroso". "No recuerdo lo que dijo... solo recuerdo que había gritos", dijo Harrouff.

Agregó que tomó un machete que encontró en el garaje, pero que no recuerda por qué mató a la pareja. "Es como si hubiera sucedido pero yo no era consciente de eso en ese momento", añadió entre sollozos. "No lo sé, no lo sé. Si supiera, se lo diría".