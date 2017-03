Francia: François Fillon anuncia próxima inculpación pero mantiene candidatura presidencial

El candidato conservador a las elecciones presidenciales francesas François Fillon anunció este miércoles 1 de marzo su próxima inculpación judicial pero aseguró que se mantendrá en la carrera "hasta el final".

"Mi abogado ha sido informado de que seré convocado el 15 de marzo por los jueces de instrucción para ser inculpado", declaró Fillon en una declaración a la prensa.

El candidato de la derecha, debilitado desde hace dos meses por un caso de supuestos empleos ficticios de su esposa que envenena la campaña, aseguró que acudirá a la convocatoria.

François Fillon denunció un "asesinato político" y afirmó que se somete a la voluntad "del pueblo francés"."Sólo el sufragio universal y no un procedimiento acusatorio puede decidir quien será el próximo presidente de la República", afirmó Fillon.

"No cederé, no me rendiré, no me retiraré, iré hasta al final", recalcó el candidato de la derecha y el centro. Debilitado desde hace casi dos meses por un empleo supuestamente ficticio de su esposa que envenena su campaña, Fillon aseguró que concurrirá a la convocatoria de los jueces pero denunció la fecha de la convocación.

"No me asesinan sólo a mí, también a las elecciones presidenciales", consideró Fillon.La primera vuelta de estas elecciones se celebrará el 23 de abril.Cuando el semanario satírico Le Canard Enchaîné reveló el caso de los empleos presuntamente ficticios de su mujer Penelope y dos de sus hijos como asistentes parlamentarios, Fillon había declarado que se retiraría de la campaña presidencial si era inculpado por la justicia.

Sin embargo, hace dos semanas rompió ese compromiso diciendo que se sometería exclusivamente al "sufragio universal".

Fillon, gran favorito de las elecciones tras su triunfo en las primarias de la derecha y el centro celebradas en octubre de 2015, cayó estrepitosamente en los sondeos electorales tras las revelaciones del semanario satírico.

Según las últimas encuestas, Marine Le Pen, la candidata de extrema derecha, y Emmanuel Macron, ex ministro de Economía del presidente François Hollande, disputarían la segunda vuelta de la elección presidencial prevista para el 7 de mayo.

Desde el inicio del año, los actos públicos de Fillon son perturbados por cacerolazos de manifestantes, a menudo de izquierda.