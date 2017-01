Francia: Manuel Valls y Benoît Hamon disputarán segunda vuelta de primarias socialistas

El ex primer ministro Manuel Valls y el exministro de Educación Benoît Hamon disputarán la segunda vuelta de las primarias organizadas por los socialistas franceses para elegir su candidato al Elíseo, según resultados parciales anunciados este domingo 22 de enero.

Contra todo pronóstico, Benoît Hamon, del ala izquierda del Partido Socialista francés (PSF), encabezaba el escrutinio con 35.2% de los votos, por delante de Manuel Valls (31.6%) que se lanzó a la carrera presidencial después de que el actual mandatario François Hollande, hundido en los sondeos, optara por no presentarse a la reelección.

"Si el resultado se confirma, lo que lógicamente será el caso, se clasifican a la segunda vuelta del próximo domingo Benoît Hamon y Manuel Valls", anunció el presidente de la autoridad que organiza las primarias, Thomas Clay.

La participación, entre 1.5 y 2 millones de votantes, fue inferior que la registrada en las primarias de 2011, cuando 2.7 millones de votantes designaron como su candidato a François Hollande.

Se sitúa además muy lejos de los más de cuatro millones de electores de las primarias de la derecha de noviembre que coronaron a François Fillon como candidato de los conservadores.

No obstante, todas las encuestas de opinión aseguran que sea quien sea el vencedor de estas primarias no pasaría la primera vuelta de las elecciones presidenciales de abril. Los sondeos predicen una pugna entre el ex primer ministro conservador François Fillon, la líder de extrema derecha Marine Le Pen y el exministro de Economía Emmanuel Macron.

Un duelo Fillon-Le Pen en mayo en la segunda vuelta parece por ahora el escenario más probable.