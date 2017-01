Fuente de Wikileaks e independentista puertorriqueño reciben clemencia de Obama

El presidente estadounidense, Barack Obama, conmutó la pena de prisión a quien fuera fuente de WikiLeaks, Chelsea Manning, quien será puesta en libertad el 17 de mayo, anunció la Casa Blanca.

Tuvo la misma suerte el independentista puertorriqueño Óscar López Rivera, preso desde hace más de tres décadas por cargos vinculados al terrorismo.

En uno de sus últimos actos como presidente, Obama perdonó en total a 64 personas y conmutó las penas de otras 209, entre ellos también la del colombiano Abelardo Arboleda, que estaba condenado a muerte por asesinato, dijo la Casa Blanca el martes.

Pero el destinario de más alto perfil de la clemencia de Obama es Chelsea Manning, una militar transexual que anteriormente se llamaba Bradley Manning.

Según la Constitución estadounidense, el presidente puede indultar a un condenado o conmutar su pena, esto es, reducir su duración sin borrar la sentencia. Manning había sido condenada en agosto de 2013 a 35 años de prisión por haber transmitido más de 700 mil documentos confidenciales al sitio WikiLeaks, organización especializada en revelaciones de documentos secretos.

Elogiada por sus partidarios por haber desvelado, según ellos, los abusos de Estados Unidos en Irak y Afganistán, Manning, de 28 años, fue juzgada bajo acusaciones de haber puesto a su país y a sus compatriotas en peligro.

La semana pasada, WikiLeaks afirmó que su fundador, Julian Assange, aceptaría ser extraditado hacia Estados Unidos si Barack Obama daba muestras de clemencia hacia ella.

Assange está refugiado en la embajada de Ecuador en Londres desde junio de 2012 para evitar una extradición a Suecia, donde está acusado de agresión sexual, algo que él niega.

El fundador de WikiLeaks, de 45 años y nacionalidad australiana, teme que Estocolmo lo extradite a Estados Unidos, donde debería responder por la publicación de miles de documentos militares y diplomáticos difundidos por Chelsea Manning.

“VICTORIA”, tuiteó inmediatamente WikiLeaks tras conocerse la noticia.

VICTORY: Obama commutes Chelsea Manning sentence from 35 years to 7. Release date now May 17. Background: https://t.co/HndsbVbRer