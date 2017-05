Gobierno de Ecuador pide investigar a periodista por un tuit

La fiscalía de Ecuador inició el jueves una investigación penal, requerida por el ministerio del Interior, al periodista Luis Eduardo Vivanco, editor general del diario La Hora, debido a un mensaje que publicó en su cuenta de Twitter.

En el texto publicado el 13 de abril decía: "Sobre estos colchones descansa la Revolución", en referencia a una fotografía que lo acompaña y muestra decenas de paquetes de dólares incautados durante una operación contra el narcotráfico. La publicación se volvió viral.

El ministerio del Interior denunció tal publicación el mismo mes ante la fiscalía ecuatoriana y pidió investigar a Vivanco para "determinar el delito", por lo que considera una afectación a la imagen y lucha del gobierno contra el narcotráfico.

Vivanco se presentó este jueves a rendir su versión ante la fiscalía, mientras en calles aledañas decenas de periodistas lo apoyaban con gritos y carteles que mostraban frases como: "Por la libertad de expresión", "Hago mío este tuit" y "Fuerza Luis Eduardo", entre otros.

Conmovido con el apoyo de la gente. Así sí se vale pelear. pic.twitter.com/61DE6J10mT — Luis Eduardo Vivanco (@luisevivanco) 18 de mayo de 2017

"Esta es una acción que busca amedrentarme a mí y a todos los periodistas de manera paralela... y buscar la forma de disminuir la críticas de periodistas y la gente en general en contra del poder constituido", dijo Vivanco a The Associated Press tras la comparecencia.

"Esta acusación no tiene ni pies ni cabeza, que no hay argumento jurídico alguno para procesar a una persona por sus opiniones que no inculpan a alguien en específico en redes sociales", añadió.

El gobierno del presidente Rafael Correa, que entregará el poder a su sucesor Lenín Moreno, este 24 de mayo, se ha caracterizado por su constante confrontación con medios de comunicación y periodistas, a los cuales incluso ha sometido a procesos judiciales en los que los jueces han determinado fallos millonarios a favor del mandatario, que se ha negado a cobrar.