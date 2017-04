El mensaje de Panamá y otros 10 países a Maduro: 'Fije fechas de elecciones, libere a presos políticos y garantice separación de poderes'

El Gobierno de Panamá y otras 10 naciones pidieron a sus pares venezolanos fijar fechas para elecciones, liberar a los presos políticos y garantizar la separación de poderes.

"Resulta imperativo que la hermana República Bolivariana de Venezuela retome la senda de la institucionalidad democrática y que su gobierno fije las fechas para el cumplimiento del cronograma electoral, libere los presos políticos y garantice la separación de poderes constitucionales", señala el comunicado conjunto de los países, incluido Panamá.

Los gobiernos incluidos en esta declaración son: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.

"Reafirmamos que es urgente que las autoridades venezolanas adopten medidas para asegurar los derechos fundamentales y preservar la paz social. Nos sumamos a la declaración formulada hoy por el secretario general de las Naciones Unidas urgiendo a "la adopción de medidas concretas de todas las partes para reducir la polarización y crear las condiciones necesarias para enfrentar los desafíos del país en beneficio del pueblo venezolano", añade el comunicado.

Desde que estallaran las últimas protestas el pasado 4 de abril, se han registrado en Venezuela nueve fallecidos y más de 500 detenidos.

