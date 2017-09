De político no tiene nada, esto puede ser un delito, afirmó Thelma Aldana sobre el proceso de Jimmy Morales

La fiscal general de Guatemala, Thelma Aldana, reconoció a este medio horas antes de que el Congreso de esa nación rechazara retirar la inmunidad al presidente Jimmy Morales, que el informe de la Comisión Pesquisidora era ambiguo y no había certeza de qué quisieron dar a entender.

En ese momento, empero, prefería no ver el escenario negativo que parecía abrirse sino quedarse con la parte del informe que sugería al pleno retirar la protección que impide al Ministerio Público (MP) efectuar una investigación que involucra al más alto funcionario del país.

Pero el peor escenario se cumplió. 104 diputados se plegaron a la tesis de que había posibilidades de que fuera un juicio político y que los indicios presentados no demostraban una participación directa y personal del mandatario.

Y es que, aunque el informe circunstanciado recomendaba que Morales fuera "puesto a disposición de la justicia común, en virtud de la probable participación en los hechos concernientes a la falta de presentación de informes [de los gastos del partido y la campaña presidencial de 2015] y negativa a proporcionar información al órgano electoral, durante su gestión como secretario general" del partido Frente de Convergencia Nacional (FCN-NACIÓN), el documento también dejó puertas abiertas para que sucediera lo contrario, al señalar que las leyes ni los estatutos del partido vigentes a esa fecha señalaban que era función del secretario general llevar el control contable "por lo que no se puede atribuir que existía una participación directa en el control del mismo", y que al no estar determinada su participación la comisión no consideraba que "exista obstáculo para continuar con la investigación en contra de quienes hayan participado en los hechos".

También aseguraron los comisionados -dos de los cuales votaron en contra de retirarle la inmunidad a pesar de haber recomendado lo contrario y otros dos se ausentaron de la votación- que el proceso no fue promovido por razones espurias o ilegítimas, pero que existen elementos que indican "que se pudo promover por razones políticas", alegando que el momento en que se presentó coincidió con la crisis desatada cuando el mandatario declaró no grato al jefe de la Comisión contra la Impunidad de Guatemala (Cicig), Iván Velásquez, y ordenó que fuera expulsado.

La fiscal general, cuyo trabajo -junto al de la Cicig- llevó en 2015 al entonces presidente Otto Pérez Molina a ser investigado y llevado a prisión, analiza y explica los hechos que rodearon el proceso de antejuicio del presidente Jimmy Morales.

- ¿Qué habría pasado si el Congreso recomendaba "a lugar" la formación de causa y retiraban la inmunidad del presidente Morales?

Aldana explicó que tanto el MP como la Cicig habrían podido continuar con la investigación relativa al mandatario. Por ejemplo, podrían haber ordenado una auditoría forense a las cuentas bancarias del presidente Jimmy Morales para establecer si alrededor de 200 cheques que él giró siendo secretario general de FCN-NACIÓN fueron utilizados efectivamente para gastos de campaña y qué gastos fueron los que realizaron.

También podrían establecer a qué personas le giró esos cheques y para qué. "Eso no lo podemos hacer porque goza de inmunidad. También tenemos que hacer peritajes sobre la firma, para establecer si es o no su firma; la presunción es que sí corresponde a la firma del presidente porque nos lo ha informado la Intendencia de Verificación Especial (IVE), pero hay que verificarlo, y una serie de líneas de investigación que al levantar la inmunidad podemos realizar para confirmar o no si hay financiamiento electoral ilícito", manifestó Aldana.

Al Congreso lo único que le corresponde es determinar la posibilidad de la comisión de un hecho que puede ser constitutivo de delito, no es un proceso penal, es una diligencia previa para levantar la inmunidad y permitirnos profundizar en la investigación, para determinar o no la participación de él. Thelma Aldana Fiscal general

- ¿Se podría hablar de similitudes o diferencias entre los procesos o las coyunturas que se presentaron en 2015, con el entonces presidente Otto Pérez Molina, y ahora en 2017, con Jimmy Morales?

Yo veo diferencias, diferencia en cuanto a que el caso La Línea era una estructura criminal. Cuando hablamos en Guatemala de financiamiento electoral ilícito el comisionado Iván Velásquez ha dicho que es el pecado original de la democracia guatemalteca; yo he agregado que estos casos -son varios de investigación de financiamiento electoral ilícito- es llegar al corazón de la corrupción en Guatemala. Entonces, que nos permitan hacer la investigación de los tres casos es profundizar sobre el financiamiento electoral ilícito en el país. Yo tengo la tesis de que el financiamiento electoral ilícito ha llevado a algún presidente guatemalteco a ese cargo y que si logramos ahora dar un mensaje de que habrá una fiscalía siempre dispuesta a investigar financiamiento electoral ilícito, de repente en la próxima elección, que será en dos años y medio, el pueblo tendrá acceso al financiamiento electoral y a la transparencia, para evitar que el crimen organizado desde ese momento se incruste en el Estado guatemalteco. El caso La Línea solo nos retrató el grado de corrupción que puede haber en nuestro Estado.

- ¿Es contundente la evidencia contra el entonces secretario general del partido FCN-NACIÓN como la que tenía en su momento el Ministerio Público con el caso de Otto Pérez Molina al solicitar el antejuicio?

Es diferente, porque en el caso del expresidente Otto Pérez Molina había toda una investigación de una estructura criminal, ya habíamos salido con caso contra el secretario privado de la vicepresidencia de la República, teníamos interceptaciones telefónicas, más de 100 mil, habíamos hecho una serie de allanamientos alrededor del caso La Línea hasta que llegamos al mismo presidente de la República. En este no, en este lo que tenemos es una denuncia y su ampliación, del Tribunal Supremo Electoral, pero también tenemos reportes de transacción sospechosa de la Intendencia de Verificación Especial [de la Superintendencia de Bancos] que nos alertaron sobre transacciones sospechosas en las cuentas del partido, y el secretario general en ese momento era el presidente Jimmy Morales. Son casos realmente diferentes, pero que al final nos pueden retratar la profundidad de la corrupción en el país.

- Cuando el representante del presidente Jimmy Morales rindió declaración ante la Comisión Pesquisidora del Congreso trató de desvirtuar la solicitud del antejuicio alegando politización de la persecución penal y mostró las ruedas de prensa ofrecidas por usted y el representante de la Cicig y declaraciones suyas en los medios de comunicación. ¿Cómo reacciona a esta acusación?

Comparecencia de Juan Carlos Borrayo, abogado de Pdte Morales, ante Pesquisidora, por antejucio contra el madatario:https://t.co/s0kRJIqtGXpic.twitter.com/XCfO1bVwM0 — Congreso Guatemala (@CongresoGuate) 9 de septiembre de 2017

Lo que sucede es que en Guatemala nunca va a haber un momento político apropiado para presentar investigaciones contra integrantes de los partidos políticos del país. No puede ser político si el 4 de noviembre de 2015, cuando no era presidente de la República el señor presidente, recibimos el reporte de transacción sospechosa de un partido político, cuando el 5 de noviembre de ese mismo año recibimos otro reporte de transacción sospechosa, cuando el 27 de julio de 2016, ya siendo presidente de la República se amplió la denuncia de reporte de transacción sospechosa por parte de la Intendencia de Verificación Especial (IVE), no puede ser político cuando el 30 de noviembre de 2016 recibimos la denuncia del Tribunal Supremo Electoral y su ampliación del 9 de diciembre de 2016, no puede ser político cuando la IVE nos dice que se mezclaron las cuentas del partido político FCN-NACIÓN que llevó a la presidencia a Jimmy Morales, porque los partidos políticos tienen que llevar dos cuentas, una cuenta de gastos corrientes, ordinaria, de funcionamiento, y una cuenta de gastos de campaña para el año electoral, que fue 2015, y no se pueden mezclar, porque en la mezcla se pueden ocultar financistas y se puede ocultar el origen del dinero, y la IVE nos está diciendo [que] mezclaron las cuentas. Además de eso, encontramos que el TSE nos dice, en la misma época, 'no nos entregan informes de financiamiento electoral'. Entonces, eso no puede ser político, eso puede ser un delito, financiamiento electoral ilícito, pero de político no tiene nada, a mi juicio.

- El representante del presidente Morales también dijo ese día que para el momento de la investigación, de acuerdo con la ley vigente, el secretario general no tenía responsabilidades sobre temas contables. ¿Eso es cierto?

No, porque la ley electoral y de partidos políticos establece que el representante legal de la organización partidaria es el secretario general del partido y el presidente Jimmy Morales era el secretario general desde el año 2009 hasta enero de 2016, es el representante legal y, además, estaba obligado por ser secretario general a suscribir los informes y los reportes al Tribunal Supremo Electoral junto con el encargado de finanzas y la contadora que tenía el partido. Y no entregó los informes.

- También aseguró el enviado del mandatario en su declaración que el Ministerio Público y la Cicig habían obviado referirse o incluir en la investigación sus informes, aunque presentados de forma extemporánea, en enero y febrero de 2017. ¿Fue cierto que presentaron esa documentación en algún momento?

Sí presentaron alguna documentación de manera extemporánea ante el Tribunal Supremo Electoral, pero lo que hemos visto en esa presentación es que se quiso reconstruir la contabilidad y tenemos la declaración testimonial de una empresa que dice que la llamaron y que le pidieron dos cheques para financiamiento electoral, pero esto no aparece reportado; también el uso de un helicóptero para movilización en la campaña que tampoco aparece reportado ni siquiera en la nueva documentación, que hay que revisarla a profundidad; y luego tampoco aparecen los gastos de campaña del día de las elecciones, que es muy fuerte el gasto para un partido ese día, y tampoco aparece informado el gasto a nivel nacional de la campaña.

- Usted advirtió lo que venía contra el comisionado Iván Velásquez. ¿Qué sucedió entre la Cicig, el Ministerio Público y la Presidencia como para llegar al punto de que quiso expulsar al representante de una institución que ha apoyado tanto a su institución en la lucha anticorrupción en Guatemala?

El Sr. Comisionado se encuentra tranquilo. “Nos cuesta comprender qué razones o qué argumentos hay para esta declaratoria del Sr. Presidente” pic.twitter.com/J8gKXEbRuh — MP de Guatemala (@MPguatemala) 28 de agosto de 2017

Realmente no tengo respuesta, no tengo respuesta porque si bien hemos llevado un caso contra el hijo y el hermano del señor presidente, yo también he reconocido que él jamás ha intervenido en ese caso y que jamás ha tratado de obstaculizar la investigación. El caso ha avanzado, ya está en un tribunal, ya salió del órgano contralor para que sea conocido por un tribunal, entonces no logro entender cuál es la motivación del señor presidente.

- ¿Este caso que es de posible financiamiento electoral ilícito y que abarca a tres partidos es el único que involucra a funcionarios del gobierno actual o el Ministerio Público tiene algunas otras investigaciones que impliquen a funcionarios del gobierno de Jimmy Morales?

Tenemos otras denuncias del Tribunal Supremo Electoral que estamos empezando a revisar, no sé si vayan o no a aparecer otros funcionarios en esas investigaciones.

- ¿Y en investigaciones de otro tipo, que no sean electorales?

Que recuerde en este momento no.

- Hace un año me dijo que al terminar su gestión actual no pensaba buscar un segundo período. ¿Siguen pensando igual?

Sigo pensando igual. Concluye mi período el 16 de mayo de 2018 y hasta ahora pienso que entrego el cargo en ese momento.

- Transparencia Internacional capítulo de Guatemala ve necesaria su permanencia y la del señor Iván Velásquez para que la lucha anticorrupción se mantenga.

Yo lo veo muy sencillo. Lo único que el Ministerio Público requiere es un fiscal general independiente, eso es todo. La institución está fortalecida, yo durante estos años he fortalecido muchísimo sus unidades, hemos creado fiscalías especializadas, hemos apoyado al interior del país y todo lo que requiere es un fiscal general independiente.

- ¿La reforma que se hizo en 2016, el cambio en el modelo de elección, lo garantizaría?

Está dado todo para que en el relevo llegue un fiscal general independiente. Es una decisión personal de quien resulte electo como fiscal general sabiendo que la población guatemalteca lo va a estar viendo. Ya en estos tiempos la transparencia es muy importante la rendición de cuentas a la población, así es de que yo veo que está el ambiente propicio para elegir un fiscal general independiente, aunque no podemos descartar que las estructuras criminales van a estar tratando de incidir en esa elección.