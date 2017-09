Guatemala: investigan pago del Ejército al presidente Jimmy Morales

La Contraloría de Cuentas de la Nación de Guatemala informó este martes 12 de septiembre que iniciaron una investigación sobre el pago de unos 55 mil dólares que el Ejército de Guatemala confirmó haber entregado como bono extraordinario —sumado a su salario— al presidente Jimmy Morales este año.

Óscar Pérez, director general de Prensa del Ejército, confirmó a periodistas que desde enero de 2017 se entregan mensualmente 50 mil quetzales (unos 6 mil 849 dólares) de “bono extraordinario de responsabilidad” a Morales por ser comandante general del Ejército.

“No es algo que se esté haciendo fuera de la ley”, dijo Pérez, pero la Contraloría anunció que verificaran los argumentos legales para dar dicha cantidad.

Según la Secretaria de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia, Morales recibe mensualmente 149 mil 213 quetzales mensuales (unos 20 mil 440 dólares), como salario.

El mandatario guatemalteco está en el ojo público desde hace varias semanas, cuando la Fiscalía General y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) pidieron retirarle la inmunidad para investigarlo por financiamiento electoral ilícito de la campaña electoral del partido Frente de Convergencia Nacional (FCN), que lo llevó a gobierno en 2015.

Dos días después de conocer el proceso en su contra, Morales ordenó la expulsión del país de Iván Velásquez, titular de la Cicig, creando una grave crisis gubernamental en el país. Luego de que la Corte Suprema de Justicia aceptara dar trámite al proceso y lo enviara al Congreso para decidir el retiro o no de la inmunidad, el pleno no alcanzó los votos necesarios para tomar una u otra decisión (se requerían al menos 105) y el expediente se archivó.

El caso podría reabrirse si un legislador volviera a solicitarlo. La oposición señaló que la falta de votos se debió a un pacto realizado entre diputados para no perjudicar al presidente, debido a que pronto se revisará el presupuesto de la nación.

Este martes, cientos de personas marcharon desde diferentes partes de la capital para rechazar la decisión de los diputados exigiendo que Morales sea desaforado para que puedan investigarlo.

La información de los pagos al presidente surgió de una publicación del portal de noticias digital Nómada, que el lunes difundió la copia de uno de los cheques entregados al presidente.

El Ejército confirmó el pago y agregó que la cantidad se le ofrecía desde principios de año. Dos familiares del presidente también se han visto involucrados en corrupción. José Manuel Morales —su hijo— y Samuel Morales —su hermano— están siendo juzgados. El primero por fraude y el segundo por fraude y lavado de dinero.

La Fiscalía los denunció por haber falsificado documentos contables para realizar eventos en el Registro de la Propiedad, que se pagaron pero no se realizaron. Morales tiene casi un mes de no hablar con la prensa y no se había referido públicamente a los problemas legales de su familia sino hasta este martes, cuando en medio de un acto público dijo: “Hijo mío, saldremos bien, la verdad nos hará libres".