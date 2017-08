Harvey se degrada pero provoca inundaciones ‘extremadamente serias’

El poderoso huracán Harvey se degradó a tormenta tropical, pero sigue afectando a Texas.

Meteorólogos de Estados Unidos advirtieron que el fenómeno está provocando "inundaciones extremadamente serias".

No se espera que Harvey se mueva mucho durante los próximos días, por lo que la costa texana va a recibir enormes cantidades de lluvia, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC), que advirtió que "lluvias de esta magnitud (más de 100 centímetros en algunas comunidades) causarán inundaciones catastróficas y amenazantes para la vida de las personas".

Do not focus on the fact that #Harvey is now a tropical storm- a catastrophic flooding event is still unfolding! https://t.co/tW4KeGdBFbpic.twitter.com/kNbbePrOZL