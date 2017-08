Panameños también resultaron afectados por Harvey

Un grupo de panameños que reside en Houston, en el estado de Texas, fue víctima de los embates de la tormenta tropical Harvey, que azota desde la madrugada del pasado 26 de agosto de 2017 -en ese momento como huracán de categoría 4- el sureste de Estados Unidos.

En conversación con este diario, una de las panameñas -que pidió la reserva de su identidad- detalló que el agua no entró a su apartamento, ya que vive en el segundo piso de un edificio. No obstante, no puede salir del área porque todo está inundado.

Detalló que sus vecinos, que viven en la planta baja y en residencias unifamiliares, no pudieron salvar nada de sus pertenencias y que tanto las casas como los carros de esas personas fueron cubiertos por el agua.

Esta panameña, que tiene dos años viviendo en Houston, informó que las carreteras de acceso y las autopistas de las ciudades de Alvin y Pearland se encuentran inundadas y que muchos lugares fueron establecidos como albergues para brindar ayuda a los damnificados y sus mascotas.

"Seguimos confiando en Dios. Él tiene todo el control.", aseguró.

Según la fuente, otras dos familias panameñas que ella conoce y que tienen niños pequeños, también resultaron afectadas tras inundarse sus casas. A pesar de haberlo perdido todo, agregó, pudieron salir a tiempo de sus hogares.

CONSULADO CONFIRMA APOYO A PANAMEÑOS

El cónsul de Panamá en Houston, Juan Sosa, informó a este medio que tienen conocimiento de dos casos en los que dos grandes grupos de panameños se vieron afectados por el mal tiempo que atraviesa el sureste de Estados Unidos.

Uno de ellos lo integran estudiantes de la Universidad Marítima Internacional de Panamá (UMIP) que participaban en una pasantía académica. Los jóvenes fueron evacuados hacia Luisiana y actualmente el consulado se encuentra efectuando los trámites para traerlos de vuelta cuanto antes a Panamá.

Sosa informó que el inconveniente que afrontan en este momento es que el aeropuerto de Nueva Orleans se mantiene cerrado, ya que se prevé que la ahora tormenta Harvey se dirija a esa localidad este miércoles 30 de agosto.

El otro grupo de panameños se encontraba en Houston para un torneo de fútbol. Actualmente, dijo Sosa, están en conversaciones con United Airlines para poder reponer un vuelo que tenían pautado, ya que el aeropuerto de Houston también se encuentra clausurado.

Sosa estimó en 10 mil los panameños que habitan en el estado de Texas, de los cuales entre 3 mil y 4 mil se encuentran en la ciudad de Houston.

Para los panameños que se encuentren afectados por la tormenta tropical Harvey y sus familiares, la Cancillería de Panamá habilitó el Centro de Coordinación de Información (Cecodi), que está disponible las 24 horas del día. Su teléfono es el (507) 504-8814, el correo electrónico es cecodi@mire.gob.pa y el número de WhatsApp es el (507) 6671-1040.

Según la agencia AP, los meteorólogos pronostican que la tormenta Harvey tocará tierra de nuevo hoy y luego avanzará lentamente por Luisiana hacia el norte del país.