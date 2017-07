Hospitalizan a Lech Walesa por problemas cardíacos

El expresidente polaco Lech Walesa fue hospitalizado por problemas cardíacos en la ciudad portuaria de Gdansk, informó este sábado 8 de julio su hijo.

Jaroslaw Walesa le dijo a The Associated Press por medio de mensajes de texto que su padre se sentía “desafortunadamente débil”. No se dio a conocer de inmediato cuándo podría ser dado de alta del pabellón de enfermedades cardíacas de la clínica de la Universidad de Gdansk, ciudad en la que reside.

El héroe de la democracia y líder sindicalista, de 73 años, asistió el jueves al discurso del presidente estadounidense Donald Trump en Varsovia.

Fue abucheado por muchos en una multitud que respaldaba al gobierno actual, el cual se opone al papel de Walesa en la política polaca.

Walesa critica duramente al gobierno, pues considera que sus políticas amenazan la democracia y dañan los lazos de Polonia con las naciones que lideran la Unión Europea.

Se esperaba que el exmandatario encabezara una manifestación el lunes contra las ceremonias mensuales que el partido gobernante hace en memoria del presidente Lech Kaczynski y otras 95 personas que murieron en un accidente de aviación en Rusia en 2010.

El líder del partido gobernante es el hermano gemelo de Kaczynski, Jaroslaw, el político más poderoso de Polonia. Walesa dice que las ceremonias mensuales se utilizan para apoyar al partido gobernante.

La protesta programada para efectuarse en el centro de Varsovia se realizará aunque Walesa no pueda asistir, dijo otro activista pro-democracia, Wladyslaw Frasyniuk. Walesa lideró en 1980 una huelga masiva contra las autoridades comunistas polacas, de donde surgió Solidaridad, el primer sindicato libre.

Solidaridad quitó pacíficamente a los comunistas del poder en 1989, dando paso a la democracia. Pero Kaczynski afirma que la transición incluyó un acuerdo secreto que les permitió a los comunistas retener cierta influencia y riqueza.