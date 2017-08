Huracán Harvey azota el sureste de Texas

El huracán Harvey azotaba el sábado el sureste de Texas con vientos potentes y lluvias torrenciales, mientras decenas de miles de personas tomaban todo tipo de medidas para evitar que los efectos del meteoro amenacen sus vidas.

Harvey avanzaba tierra adentro con dirección noroeste, sobre una zona de Texas que incluye refinerías, plantas químicas y la ciudad de Houston, la cuarta más grande del país y peligrosamente propensa a inundaciones.

El huracán más potente en golpear Estados Unidos en más de una década tocó tierra el viernes por la noche a unos 48 kilómetros (30 millas) al noreste de Corpus Christi como categoría 4, con vientos de más de 210 kilómetros por hora (130 millas por hora).

En las horas posteriores se fue debilitando gradualmente y en la madrugada del sábado el Centro Nacional de Huracanes revisó su intensidad y lo catalogó como categoría 1, con vientos sostenidos de 144 kph (90 mph).

No hubo informes de muertes por el momento, pero los vientos potentes impidieron que los equipos de emergencias pudieran salir a muchos lugares, por lo que podrían pasar horas antes de que las autoridades puedan evaluar completamente los daños en las comunidades costeras.

El alcalde de Rockport, una ciudad costera de unos 10 mil residentes que estuvo directamente en el paso del vórtice de Harvey, dijo que su comunidad recibió un golpe "justo en la nariz" que dejó "destrozos generalizados".

Los primeros informes indicaban que el techo de una escuela secundaria cayó parcialmente y que el centro histórico sufrió daños considerables.

El alcalde Charles "C.J." Wax dijo a The Weather Channel que el sistema de respuesta de emergencia de la ciudad se vio obstaculizado por la pérdida del servicio de telefonía celular y otros medios de comunicación.

Unas 10 personas tuvieron que ser atendidas en la cárcel municipal luego del derrumbe del techo de un complejo de viviendas para adultos mayores, reportó la televisora KIII-TV.

El viernes, el alcalde de Rockport, Patrick Ríos, hizo una advertencia indirecta a los residentes que hayan decidido quedarse en lugar de evacuar. En declaraciones a la televisora, dijo que esos residentes "deberían hacer algún tipo de preparativos, como escribir en su brazo con un marcador" su nombre y número del seguro social, implicando que las marcas le facilitarían a los rescatistas la identificación de personas inconscientes o fallecidas.

Al amanecer del sábado, casi 300 mil clientes estaban sin electricidad en la región costera de Texas. Casi 50 centímetros (20 pulgadas) de lluvia habían caído en algunos lugares.

Hurricane #Harvey Advisory 25: Harvey Drenching Texas. Torrential Rains Will Continue For a Few More Days. https://t.co/VqHn0uj6EM