El huracán Max se ha formado frente a la costa del Pacífico del sur de México y se pronostica que tocará tierra en las próximas horas.

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes en Miami, los vientos sostenidos máximos de Max alcanzan los 120 kph (75 mph).

La tormenta está situada 85 kilómetros (55 millas) al suroeste de Acapulco y avanza hacia el este a 9 kph (6 mph).

Se emitió una advertencia para la costa entre Zihuatanejo y Punta Maldonado.

