Incendio en una sala de masajes en China deja 18 muertos

Un incendio registrado este domingo 5 de febrero, en una sala de masajes en el este de China mató a 18 personas y dejó heridas a otras 2, informó la prensa estatal.

El suceso ocurrió a eso de las 4 de la tarde, hora local, en la sala de masajes Zuxintang, en el condado Tiantai, en la provincia Zhejiang, dijo el canal China Central Television.

Varios empleados saltaron de las ventanas para evadir las llamas y camiones de bomberos fueron con urgencia al lugar, dijo el canal. Los servicios de rescate están trabajando en el lugar de los hechos, hasta el momento no se ha difundido la causa del siniestro.

China posee leyes de seguridad en los lugares de trabajo, pero a menudo se ignoran.

#BREAKING At least 18 dead, 2 injured after fire broke out Sunday in foot spa in China's Zhejiang Province pic.twitter.com/d1OQi06TMj